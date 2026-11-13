Bülent Şakrak, Kadir İnanır'ı unutmadı! "Bizim de var abilerimiz"

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İstanbul
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bu kez oyuncu Bülent Şakrak'ın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Usta oyuncuyla bir araya geldiği anlardan kareleri takipçileriyle paylaşan Şakrak, gönderisine “Bizim de var abilerimiz” notunu ekledi. Şakrak'ın bu sözleri, Kadir İnanır'a duyduğu saygı ve sevgiyi gözler önüne serdi.
Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'la birlikte olduğu fotoğrafları yayımladı. Şakrak'ın paylaşımında kullandığı “Bizim de var abilerimiz” ifadesi, iki oyuncu arasındaki saygı ve sevgi bağını ön plana çıkardı. Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından gelen bu paylaşım, İnanır'ı tanıyan ve sevenler için ayrıca anlam taşıdı.
Şakrak'ın sözleri, sanat dünyasında kuşaklar arasındaki bağları ve ustalara duyulan saygıyı da yeniden gündeme getirdi. Türk sinemasına uzun yıllar emek veren, oyunculuğuyla pek çok kişiye ilham olan Kadir İnanır'ın hatırası, sanatçı dostlarının paylaşımlarıyla yaşatılmaya devam ediyor.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kadir İnanır, 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, İnanır'ın ileri evre akciğer kanseriyle mücadele ettiği, solunum yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı, 26 Haziran'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. İnanır, 28 Haziran'da düzenlenen törenlerin ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kadir İnanır'ın vefatının ardından sanat dünyasından pek çok isim usta oyuncuya yönelik duygu ve düşüncelerini paylaştı. Cenaze ve anma törenlerine katılan sanatçı dostları, İnanır'ın yalnızca oyunculuğuyla değil, kişiliği ve çevresinde bıraktığı izlerle de hatırlanacağını dile getirdi.
Cenaze töreninde konuşan yeğeni Soner Arıca, İnanır'ı “Tüm ülkenin dayısı, ağabeyi, kardeşiydi” sözleriyle anlattı. Oyuncu Menderes Samancılar da usta sanatçıyı sevgi ve saygıyla andı. Bülent Şakrak'ın “Bizim de var abilerimiz” notuyla yaptığı paylaşım da bu vefa mesajları arasında yerini aldı.