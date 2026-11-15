Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor

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İstanbul
Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahvenin küresel pazardaki fiyatı ile Türkiye'deki fiyatı arasında oluşan tezat dikkat çekiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kahve fiyatları son 3 aydır dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşe geçti. Kahvenin libre (yaklaşık yarım kilo) fiyatı ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7, ekimde ise yüzde 1,2 geriledi. Yıla 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,87 dolardan tamamladı.
Brezilya ve Vietnam para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi, üretim maliyetlerini aşağı çekerken, arz fazlası Türkiye’de tüketiciye aynı oranda indirim olarak yansımıyor.
Kira, personel, enerji ve işletme giderlerinin yanı sıra ithal kahvenin döviz kuru üzerinden maliyetlenmesi, küresel fiyat düşüşünün Türkiye’deki satış fiyatlarına yansımasını sınırlıyor.
Böylece dünya piyasalarında ucuzlayan kahve, Türkiye’de yüksek fiyatlarla tüketilmeye devam ediyor.