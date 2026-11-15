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Ekonomi
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 05:50
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 06:19

Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor

Türkiye'de milyonlarca kişinin günlük hayatının vazgeçilmez içeceklerinden biri haline gelen kahve, fiyatıyla adeta cep yakıyor. Küresel piyasalarda son 3 ayda kahve fiyatları ucuzladı. Ancak yaşanan bu düşüş Türkiye'deki tüketicilere indirim olarak yansımadı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 05:50
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 06:19

Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahvenin küresel pazardaki fiyatı ile 'deki fiyatı arasında oluşan tezat dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ

Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Dünya kahve fiyatları düşüşte olmasına rağmen bu durumun Türkiye'deki tüketiciye aynı oranda yansımadığı belirtiliyor.
Kahve fiyatları son 3 aydır dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşe geçti.
Kahvenin libre fiyatı yıla 3,48 dolardan başlarken, ekim ayını 2,87 dolardan tamamladı.
Brezilya ve Vietnam para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi üretim maliyetlerini düşürdü.
Arz fazlası Türkiye'de tüketiciye aynı oranda indirim olarak yansımıyor.
Türkiye'de kira, personel, enerji, işletme giderleri ve döviz kuru nedeniyle küresel fiyat düşüşü satış fiyatlarına sınırlı yansıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

DÜNYADA KAHVE FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kahve fiyatları son 3 aydır endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşe geçti. Kahvenin libre (yaklaşık yarım kilo) fiyatı ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7, ekimde ise yüzde 1,2 geriledi. Yıla 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,87 dolardan tamamladı.

Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor

İNDİRİM TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİYE YANSIMIYOR

ve para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi, üretim maliyetlerini aşağı çekerken, arz fazlası Türkiye’de tüketiciye aynı oranda indirim olarak yansımıyor.

Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor

PAHALIYA TÜKETİYORUZ

Kira, personel, enerji ve işletme giderlerinin yanı sıra ithal kahvenin döviz kuru üzerinden maliyetlenmesi, küresel fiyat düşüşünün Türkiye’deki satış fiyatlarına yansımasını sınırlıyor.

Böylece dünya piyasalarında ucuzlayan , Türkiye’de yüksek fiyatlarla tüketilmeye devam ediyor.

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#kahve
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#Brezilya
#Dolar
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