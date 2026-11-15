Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahvenin küresel pazardaki fiyatı ile Türkiye'deki fiyatı arasında oluşan tezat dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahveye acı fiyat: Dünyada ucuzluyor, Türkiye'de cep yakıyor Dünya kahve fiyatları düşüşte olmasına rağmen bu durumun Türkiye'deki tüketiciye aynı oranda yansımadığı belirtiliyor. Kahve fiyatları son 3 aydır dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşe geçti. Kahvenin libre fiyatı yıla 3,48 dolardan başlarken, ekim ayını 2,87 dolardan tamamladı. Brezilya ve Vietnam para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi üretim maliyetlerini düşürdü. Arz fazlası Türkiye'de tüketiciye aynı oranda indirim olarak yansımıyor. Türkiye'de kira, personel, enerji, işletme giderleri ve döviz kuru nedeniyle küresel fiyat düşüşü satış fiyatlarına sınırlı yansıyor.

DÜNYADA KAHVE FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kahve fiyatları son 3 aydır dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşe geçti. Kahvenin libre (yaklaşık yarım kilo) fiyatı ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7, ekimde ise yüzde 1,2 geriledi. Yıla 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,87 dolardan tamamladı.

İNDİRİM TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİYE YANSIMIYOR

Brezilya ve Vietnam para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi, üretim maliyetlerini aşağı çekerken, arz fazlası Türkiye’de tüketiciye aynı oranda indirim olarak yansımıyor.

PAHALIYA TÜKETİYORUZ

Kira, personel, enerji ve işletme giderlerinin yanı sıra ithal kahvenin döviz kuru üzerinden maliyetlenmesi, küresel fiyat düşüşünün Türkiye’deki satış fiyatlarına yansımasını sınırlıyor.

Böylece dünya piyasalarında ucuzlayan kahve, Türkiye’de yüksek fiyatlarla tüketilmeye devam ediyor.