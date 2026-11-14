İstanbul'da Üsküdar Sahili'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kentte etkisini gösteren lodosla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Dalgaların metrelerce yükseldiğini gören 3 genç hatıra fotoğrafı çektirmek için deniz kenarında poz verdi. O esnada dev dalganın bir anda kıyıya vurmasıyla gençler suların içinde kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Üsküdar'da fotoğraf çektiren gençler dev dalgaların içinde kaldı! O anlar 50 milyon izlendi İstanbul Üsküdar Sahili'nde lodos nedeniyle oluşan dev dalgaların önünde fotoğraf çektirirken sular altında kalan 3 gencin videosu, sosyal medyada 46 milyon izlenmeye ulaştı. Üsküdar Sahili'nde lodos etkisiyle yükselen dev dalgalar kıyıya vurarak hatıra fotoğrafı çektiren 3 genci sular içinde bıraktı. Olay anı, içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) tarafından saniye saniye kaydedildi. Yusuf Albayrak, gençlerin sayesinde 46 milyon izlenmeye ulaşarak izlenme rekoru kırdığını ve video sonrası gençlere çay ısmarladığını belirtti. Islanan gençlerden Ekrem Azze (16), videonun bir günde yayılarak Türkiye ve Fransa'da görüldüğünü söyledi. Olayda yer alan diğer gençler Yusuf Bertan (17) ve Abdurrahman Bozok (16) da sahil kenarında çok eğlendiklerini ve güzel bir anı kaldığını ifade etti.

Dalgaların altında ıslanan gençlerin görüntüsü, içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) tarafından saniye saniye kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada milyonlar tarafından izlenirken, yaşananları kaydeden içerik üreticisi ve 3 genç, o anları anlattı.

" SİZİ ÇEKİP MİLYONLUK İZLETEYİM"

Yaşananları video kaydına alan içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39), "Lodos olduğu zaman dalga videoları çekiyorum. O gün de Üsküdar'a gelmiştim. Video çekiyorken arkadaşlar buradaydı, burada ıslanıyorlardı. Onlara dedim ki, 'Sizi ben bir video çekeyim Milyonluk izleteyim sizi.' Ama biz biraz abarttık, 46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım. Çok sevinçliyim video izlendi diye. Emeğimin karşılığını aldım. Video sonrası arkadaşları en son kafeye getirdim, güzel bir çay ısmarladım onlara, sonra evlerine gönderdim onları" dedi.

FRANSA'DA BİLE İZLENDİ

Islanan gençlerden Ekrem Azze (16), "Tam burada biz eğlenirken Yusuf abimizi gördük video çekiyordu. Dalgaların arasında güzel bir manzara karşılığında video çektik, bir günde yayıldı. Bütün Türkiye'de, Fransa'da görülmüş durumda" diye konuştu.

Bir diğer genç Yusuf Bertan (17), çok eğlendiklerini belirterek, "Burada eğleniyorduk sahilde, deniz kenarında. Ondan sonra Yusuf abi ile karşılaştık birlikte video çektik. Yani sular falan çok fazlaydı, dalga vardı ama anı bence çok güzeldi. Birkaç kişi daha vardı gazeteciler, insanlar bizi takip etti, izledi. Ondan sonra yayıldı video" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Bozok (16) ise, "Böyle bir anımız olmak istedi. Güzeldi, eğlendik" dedi.