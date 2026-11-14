Bir balık için birbirlerine girdiler! Martıların mücadelesi izleyenleri gülümsetti

Tekirdağ sahilinde vatandaşların denize attığı balıklar, martılar arasında rekabete neden oldu. Balığı kapan martının peşini bırakmayan diğer martılar, zaman zaman havada kovalamacaya dönüşen mücadeleleriyle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında yaşanan kovalamaca ve kapışma, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Tekirdağ sahilinde yiyecek arayışına çıkan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martının gagasına aldığı balığı diğer martılar da gözüne kestirince sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalışırken, diğer martılar ise peşini bırakmadı.

Zaman zaman havada kovalamacaya dönüşen mücadelede martılar, balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma, diğerinin hedefi olurken, sahilde yaşananlar adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.

Martıların balık uğruna verdiği mücadele çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.