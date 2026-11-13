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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:21

Irak'ta kamyon 3 aracı biçti: 7 ölü, 2 yaralı

Irak'ta aşırı hız yapan bir kamyon 3 araca çarptı. Kerkük-Erbil kara yolu üzerindeki kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Irak'ta kamyon 3 aracı biçti: 7 ölü, 2 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:21

’ın kenti yakınlarında feci bir meydana geldi. Kazaya aşırı hız yapan bir kamyon neden oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Irak'ta kamyon 3 aracı biçti: 7 ölü, 2 yaralı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında aşırı hız yapan bir yük kamyonunun neden olduğu trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kerkük-Erbil kara yolu üzerindeki Kelozi köyü yakınlarında bir yük kamyonunun 3 araca çarpmasıyla meydana geldi.
Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
Kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı ve yetkililer inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Kerkük-Erbil kara yolu üzerinde Kelozi köyü yakınlarında bir yük kamyonunun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlattı.

 

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#erbil
#Trafik Kazası
#kerkük
#Irak
#Kelozi
#Dünya
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