Irak'ta kamyon 3 aracı biçti: 7 ölü, 2 yaralı

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İstanbul
Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya aşırı hız yapan bir kamyon neden oldu.
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Kerkük-Erbil kara yolu üzerinde Kelozi köyü yakınlarında bir yük kamyonunun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlattı.