Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya aşırı hız yapan bir kamyon neden oldu.

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HABERİN ÖZETİ Irak'ta kamyon 3 aracı biçti: 7 ölü, 2 yaralı Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında aşırı hız yapan bir yük kamyonunun neden olduğu trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kerkük-Erbil kara yolu üzerindeki Kelozi köyü yakınlarında bir yük kamyonunun 3 araca çarpmasıyla meydana geldi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı ve yetkililer inceleme başlattı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Kerkük-Erbil kara yolu üzerinde Kelozi köyü yakınlarında bir yük kamyonunun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlattı.