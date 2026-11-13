BAE'de 23 araç birbirine girdi: 14 ölü, 30 yaralı

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İstanbul
Bulgaristan'daki 86 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasının bir benzeri bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah bölgesindeki zincirleme trafik kazasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5’i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı belirtildi.
14 kişinin hayatını kaybettiği kazada 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, acil durum ekipleri ve uzmanların olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.