BAE'de 23 araç birbirine girdi: 14 ölü, 30 yaralı

Bulgaristan'daki 86 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasının bir benzeri bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşandı.

5'İ KAMYON 23 ARAÇ ÇARPIŞTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah bölgesindeki zincirleme trafik kazasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5’i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı belirtildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

14 kişinin hayatını kaybettiği kazada 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, acil durum ekipleri ve uzmanların olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.