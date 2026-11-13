Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:18

BAE'de 23 araç birbirine girdi: 14 ölü, 30 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Ülkedeki acil durum ekipleri kaza bölgesinde çalışma başlattı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
BAE'de 23 araç birbirine girdi: 14 ölü, 30 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:18

'daki 86 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasının bir benzeri bu kez 'nde yaşandı.

5'İ KAMYON 23 ARAÇ ÇARPIŞTI 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fujairah bölgesindeki zincirleme trafik kazasıyla ilgili tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 5’i kamyon olmak üzere toplam 23 aracın karıştığı belirtildi.

ACİL DURUM EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

14 kişinin hayatını kaybettiği kazada 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, acil durum ekipleri ve uzmanların olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 70’ten fazla araç birbirine girdi: 11 ölü, 48 yaralı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Washington'da alarm: Beyaz Saray yakınlarında 5 kişi vuruldu
ETİKETLER
#Bulgaristan
#Trafik Kazası
#İçişleri Bakanlığı
#birleşik arap emirlikleri
#Fujairah
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.