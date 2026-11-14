ABD'de uçuşları engelleyecek bir havacılık krizi patlak verdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle ülke genelinde uçuş durdurma kararı alındığını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ ABD'de olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle tüm uçuşlar durduruldu ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), telsiz frekans ve radar kesintisi gibi olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle ülke genelinde uçuş durdurma kararı aldı. Uçuşların durdurulmasına telsiz frekans ve radar kesintisi sorunları gerekçe gösterildi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yetkililerin sorunu ayrıntılı şekilde araştırdığını açıkladı. Bu karar, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bu yana ülke genelinde alınan ilk uçuş yasağı oldu.

TELSİZ FREKANS VE RADAR KESİNTİSİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Uçuşların durdurulması kararına gerekçe olarak telsiz frekans ve radar kesintisi sorunlarının ortaya çıkması gösterildi.

Yaşanan sorun hakkında açıklamada bulunan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi yetkililerinin sorunu ayrıntılı şekilde araştırdığı bilgisini verdi.

Duffy sosyal medya paylaşımında, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.

11 EYLÜL'DEN BU YANA İLK

11 Eylül 2001'de ülkenin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler"ine düzenlenen terör saldırılarından bu yana ilk kez uçuş yasağı kararı alınmış oldu.