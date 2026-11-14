ABD'de olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleriyle tüm uçuşlar durduruldu

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İstanbul
ABD'de uçuşları engelleyecek bir havacılık krizi patlak verdi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle ülke genelinde uçuş durdurma kararı alındığını açıkladı.
Uçuşların durdurulması kararına gerekçe olarak telsiz frekans ve radar kesintisi sorunlarının ortaya çıkması gösterildi.
Yaşanan sorun hakkında açıklamada bulunan ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi yetkililerinin sorunu ayrıntılı şekilde araştırdığı bilgisini verdi.
Duffy sosyal medya paylaşımında, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.
11 Eylül 2001'de ülkenin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nin "İkiz Kuleler"ine düzenlenen terör saldırılarından bu yana ilk kez uçuş yasağı kararı alınmış oldu.