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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 00:26
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GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 00:26

ABD'de yeni skandal: Eski CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu çocuk istismarı içeriği suçlamasıyla gözaltında

ABD’de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan eski CIA Başkanı John Brennan’ın 40 yaşındaki oğlu Kyle Brennan, kişisel cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu ve taşıdığı suçlamasıyla FBI ajanları tarafından Virginia'daki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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ABD'de yeni skandal: Eski CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu çocuk istismarı içeriği suçlamasıyla gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 00:26

ABD’de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan Başkanı John Brennan’ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

ABD'de yeni skandal: Eski CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu çocuk istismarı içeriği suçlamasıyla gözaltında

FBI İŞYERİNE OPERASYON DÜZENLEDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, ajanları 40 yaşındaki Brennan’ı eyaletinin Herndon kentindeki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, FBI’ın Brennan’ın kişisel cep telefonuna yönelik arama kararını dün gece uyguladığı belirtildi. Bugün Virginia eyaletinden bir hakimin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Brennan’ın, "istismar içeriklerini taşıma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Brennan’ın gün içinde Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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