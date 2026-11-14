ABD'de yeni skandal: Eski CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu çocuk istismarı içeriği suçlamasıyla gözaltında

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İstanbul
ABD’de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan CIA Başkanı John Brennan’ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, FBI ajanları 40 yaşındaki Brennan’ı Virginia eyaletinin Herndon kentindeki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, FBI’ın Brennan’ın kişisel cep telefonuna yönelik arama kararını dün gece uyguladığı belirtildi. Bugün Virginia eyaletinden bir hakimin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Brennan’ın, "istismar içeriklerini taşıma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Brennan’ın gün içinde Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.