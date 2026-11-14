Gram altın için 2027 alarmı! İslam Memiş canlı yayında altın bozduracakları uyardı

"Bugüne baktığımızda ise 6 bin 340 TL seviyesinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Aslında piyasaların, altın fiyatlarının kaderi Trump'ın iki dudağının arasında. Trump ne yapacak? Küba'ya yeniden bir saldırı gerçekleştirecek mi, buraya askeri müdahalede bulunacak mı, İran'a tekrar saldıracak mı? Bu konularda çok fazla belirsizlik var."

