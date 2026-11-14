Gram altın için 2027 alarmı! İslam Memiş canlı yayında altın bozduracakları uyardı

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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, yatırımcıların kafasında soru işaretlerini artırdı. Bir süredir yükseliş beklentisiyle altın biriktirenler şimdi “Satmak için doğru zaman mı, yoksa düşüş alım fırsatı mı?” sorusuna cevap arıyor.
ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri, Fed'in faiz artırımı beklentisi ve güçlenen dolar altın üzerinde baskı oluştururken, piyasalardaki belirsizlik de sürüyor. Peki gram altında düşüş devam edecek mi, yeniden yükseliş ne zaman başlayacak? TGRT Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.
Piyasalardaki durumu özetleyen Memiş, "Bu hafta altın fiyatları, Amerika'dan gelen enflasyon rakamlarını fiyatladı. Enflasyonun yüksek gelmesi, aralık ayında ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Muhtemelen Fed, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacak."
"Diğer yandan Amerikan tahvil faizlerinde yeni bir rekor gördük. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 6'nın üzerine yükseldi. Dolar endeksi de uluslararası piyasalarda bu hafta güçlenerek 103 seviyesine çıktı. Hem doların uluslararası piyasalarda güçlenmesi hem de Fed'in faiz artırma olasılığının fiyatlanması, altın tarafında sert düşüşlere neden oldu."
"Kripto para piyasasında Bitcoin'de, altın ve gümüşte, ayrıca küresel borsalarda satışlar yaşandığını gözlemliyoruz. Doların güçlü olduğu ve Fed'in faiz artırdığı ortamda değerli metaller üzerindeki baskının devam ettiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.
Gram altında yatırımcılar bundan sonraki süreçte hangi destek ve direnç noktalarını izlemesi gerektiği konusunda değerlendirmede bulunan Memiş, "Şu an Kapalıçarşı piyasasında gram altın fiyatı 6 bin 340 TL seviyesinde. İşçilik tarafında da 1 kilogram külçe altın için yaklaşık 650 dolar civarında işçilik maliyeti bulunuyor. Fiyat geri geldikçe işçilik farkları biraz daha artıyor."
"Altında nakit ihtiyacı olmayanlar için şu anda satış yapmak adına uygun bir zemin olduğunu düşünmüyoruz. Bu yılın sonuna kadar zaten biriktirme yılı. Fiyatlar baskı altında ve özellikle düşüş trendi devam ediyor. Uzun vadeli strateji belirleyen, 2027 ve 2028 yıllarını planlayan yatırımcılar bu dönemde uzun vadeli planlamalarını yapabilir."
"Kısa vadede 6 bin 500 ile 7 bin TL aralığındaydık. Bu bant aralığının geçerliliğini koruduğunu düşünüyorduk. Ancak enflasyon verisinin yüksek gelmesi ve Fed'in faiz artırma olasılığının yüzde 80'in üzerine çıkması yeniden teknik satışlara neden oldu."
"Teknik olarak 6 bin 250 TL seviyesi destek konumunda. Yukarıda ise 6 bin 450 TL seviyesi direnç konumunda. Kısa vadede bu bant aralığını takip edeceğiz." şeklinde konuştu.
Altın almayı düşünen vatandaşlar için de önemli yönlendirmelerde bulunan uzman isim, "Geleneksel yatırımcılar zaten ihtiyaçları doğrultusunda altın alımlarını sürdürüyor. Burada fiyata takılı kalmıyorlar. Altının ucuz ya da pahalı olmasından ziyade uzun vadeli stratejilerine odaklanıyorlar. Altının ucuz olduğunu bilen yatırımcı, eline nakit geçtikçe alım yapıyor ve düzenli olarak biriktirmeye devam ediyor."
"Ancak nakit ihtiyacı olanlar da fiyatların daha fazla gerileyip gerilemeyeceğini düşünüyor. Bu süreçte hemen korku ve panikle satış yapmanın çok uygun olmadığını, biraz daha yükselişlerin beklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz."
"Benim düşüncem bu yönde. Şu anda nakit ihtiyacı yoksa panik yapacak bir durum bulunmuyor. Baskılanma biraz daha devam edecektir. Ancak Amerikan tahvil faizlerinin yükselişi ve Fed'in faiz artırma süreci çok uzun sürmeyecektir. Bunlar geçici problemlerdir. Kısa vadede baskılanma sürecinin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.
Yıl sonu için gram altın beklentisini açıklayan İslam Memiş, "Ağustos ayında gram altın fiyatında, ocak ayındaki rakamları şahsen bekliyordum. Yaklaşık 8 bin TL civarını öngörüyordum. Ancak fiyat 7 bin 249 TL seviyesiyle sınırlı kaldı. Çünkü Trump yeniden devreye girdi ve İran'a yönelik saldırılar başladı. Bunun ardından yeniden gerileyen ve baskılanan bir süreç gördük."
"Bugüne baktığımızda ise 6 bin 340 TL seviyesinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıyayız. Aslında piyasaların, altın fiyatlarının kaderi Trump'ın iki dudağının arasında. Trump ne yapacak? Küba'ya yeniden bir saldırı gerçekleştirecek mi, buraya askeri müdahalede bulunacak mı, İran'a tekrar saldıracak mı? Bu konularda çok fazla belirsizlik var."
"Bu belirsiz ortam, yatırımcıların kendilerini biraz daha korumaları gereken bir süreçten geçtiğimizi gösteriyor. Trump faktörü söz konusu olduğunda piyasaları öngörmek ve tahmin etmek güçleşiyor. Çünkü hangi gün nasıl bir açıklama yapacağı belirsizliğini koruyor."
"Basit bir ifadeyle altın ucuz mu? Evet, altın ucuz. Altın şu anda satılır mı? Hayır, satılmaz. Altın uzun vadeli yatırım için alınır mı? Evet, alınır diyebiliriz."
"Ancak Trump faktörü devam ettikçe bu manipülasyon piyasası da maalesef devam edecek. Bu nedenle kısa vadeye odaklanmadan uzun vadeli düşünmenin daha doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.
Ons altındaki son duruma değinen Memiş, "Gram altının yönünü ons altın belirliyor. Dolar/TL kuru stabil. Dolar tarafında herhangi bir hareketlenme yok. Ons altın ise 3 bin 880 dolar seviyesinde. Tehlikeli sularda gezinmeye devam ediyor. Çünkü 3 bin 880 dolar seviyesi, bu yılın en kritik destek seviyesi."
"Bu yıl için öngörüm 3 bin 880-5 bin 880 dolar aralığıydı. Eğer 3 bin 880 dolar seviyesi teknik olarak aşağı yönlü kırılırsa satışların 3 bin 750 dolar seviyesine kadar devam ettiğini görebiliriz."
"4 bin dolar seviyesinin altını ucuz, üzerini ise rahatlama olarak görüyoruz. Dolayısıyla 4 bin dolar seviyesi burada önemli bir fiyatlama noktası. Şu anda 3 bin 880-3 bin 900 dolar aralığına sıkışmış durumda." dedi.
Birikim yapmak isteyenler için değerlendirmede bulunan Memiş, "Geleneksel yatırımcılar altın tarafındaki dalgalanmalardan hiç etkilenmiyor. Eline geçen parayla sürekli biriktirmeye devam ediyor. Sadece kısa vadeli yatırımcılar burada ters köşe olma olasılığıyla karşı karşıya kalıyor."
"Bu nedenle kısa vadeli bir strateji belirlememek gerekiyor. Altın, gümüş veya herhangi bir enstrümana yatırım yaptığınızda en az altı ay beklemek gibi bir standardınız olmalı. Mutlaka orta vadeli bir planlama yapmak gerekiyor."
"Uzun vadede altın tarafındaki yükselişlerin devamını bekliyoruz. Çünkü bugüne kadar gerçek bir savaşı ve gerçek bir enflasyonu fiyatlamayan bir altın piyasası var karşımızda."
"Geçmiş fiyatlara baktığımızda, geçen yıl bugün gram altın 5 bin 907 TL seviyesindeymiş. Şu anda ise 6 bin 337 TL seviyesinde. Yüzde 10'luk bile bir artış yok."
"Bu değerlendirmede ocak ayında görülen 8 bin 157 TL seviyesinden bahsetmiyorum. Bütün manipülasyonlara rağmen geleneksel yatırımcıların altın birikimlerini sürdürdüğünü ve buna rağmen kaybetmediğini görüyoruz. Bugünkü rakamlar bize uzun vadeli düşünen yatırımcının altından kaybetmediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.