2027 yılına sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Henüz zam oranları netleşmese de fırsatçılar yine kendini göstermeye başladı. Özellikle satılık ve kiralık konutlarla ikinci el otomobil piyasasında bazı satıcıların mevcut ilanlarını geri çekerek yeni yılın ilk aylarını beklemeye başladı.

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HABERİN ÖZETİ Ocak zammı öncesi piyasada dikkat çeken hareketlilik: Ev ve otomobil ilanları tek tek siliniyor 2027 yılına girerken çalışan ve emeklilerin maaş artışları beklenirken, fırsatçılığa karşı caydırıcı cezalar ve denetimler gündemde. Henüz netleşmeyen maaş zamları öncesinde satılık ve kiralık konutlar ile ikinci el otomobil piyasasında fırsatçılık belirtileri görülüyor. Gıda sektöründe de ocak ayı zamlarının ardından fiyat artışları bekleniyor. Fahiş fiyat uygulamalarına yönelik idari para cezaları 1,8 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Konut ilanlarında haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışları ve ilanları geri çekip yeniden daha yüksek fiyattan yayımlama gibi durumlar yasaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ve taşıt ilanları denetleniyor. 2026 yılının ilk dokuz ayında çeşitli sektörlerde denetimler sonucu 6.072 gerçek ve tüzel kişiye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

GIDA FİYATLARINDA DA GÖZLER OCAK AYINDA

Benzer şekilde gıda sektöründe de gözler asgari ücret zamlarına çevrildi. Çarşı, pazar ve marketlerde ocak ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte yeni yılın ilk haftalarından itibaren etiketlerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Üretici ve tedarikçilerin artan girdi, enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerini; perakendecilerin ise kira, işletme giderleri ve çalışan ücretlerindeki yükselişi gerekçe göstererek fiyat artışına gitmesi öngörülüyor. Özellikle asgari ücret artışının işletmelerin personel maliyetlerine yansıması, yeni fiyat listeleri için başlıca dayanaklardan biri olarak gösteriliyor. Böylece tüketiciyi yalnızca konut ve otomobilde değil, günlük alışverişte de yeni yıl zamları bekliyor.

FIRSATÇILARA 1,8 MİLYON TL'Yİ AŞAN CEZA

Ancak henüz gerçekleşmemiş maaş zamlarını gerekçe göstererek fiyat artışlarına gidenleri ise ağır yaptırımlar bekliyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin idari para cezası aykırılık başına 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında uygulanabiliyor. Her fiyat artışı fahiş fiyat sayılmasa da maliyetlerle açıklanamayan ve haksız nitelik taşıyan artışlar yaptırıma konu olabiliyor.

EV SAHİPLERİNE DE YAPTIRIM UYGULANABİLİYOR

Konut ilanlarında fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla 30 Mayıs 2025’te Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. Buna göre internet ortamındaki taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı. Düzenleme yalnızca emlak işletmelerini değil, doğrudan ev sahiplerini de kapsıyor. Bir mülk sahibinin ilanını yayından kaldırıp hiçbir haklı gerekçe olmadan daha yüksek bedelle yeniden yayımlaması da incelemeye ve yaptırıma konu olabiliyor. Dolayısıyla ilanı silerek fiyatı yükseltmenin denetimden kaçış anlamına gelmediği belirtiliyor.

OTOMOBİL İLANLARI DA MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması uygulanıyor. İnternet sitelerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen ilanlar da denetim kapsamında bulunuyor. Bakanlığın 2026 yılı açıklamalarında, EİDS kurallarına aykırı sosyal medya ilanları nedeniyle emlak ve galeri işletmelerine milyonlarca liralık ceza uygulandığı bildirildi. Ayrıca sıfır araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasını engelleyen düzenleme 1 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı.

9 AYDA 724,7 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığının 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin denetim bilançosu, yaptırımların boyutunu ortaya koydu. Otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk ve fahiş fiyat başta olmak üzere yürütülen denetimlerde 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırılık tespit edilen 6 bin 72 kişi ve işletmeye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarına 399,5 milyon TL, otomotiv sektörüne 145,1 milyon TL, emlak sektörüne 45,6 milyon TL ve kuyum sektörüne 13,7 milyon TL ceza kesildi.