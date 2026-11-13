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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 21:59

Yıkılmasın diye balkonlara demir ve kalas koydular: İstanbul'da 67 yıllık bina tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde balkonları yıkılmaması için sakinleri tarafından demir ve kalaslarla desteklenen 67 yıllık 6 katlı bina, yapılan incelemelerde depreme dayanıksız çıkınca tahliye edilerek mühürlendi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 21:59

Edinilen bilgiye göre, 'nde bulunan 6 katlı binanın sakinleri tarafından, evlerinin balkonlarına yıkılmaması için demir ve kalaslarla destek sağlandı. Binanın depreme dayanıksız olduğu ihbarı üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Belediyesi ekipleri, binada inceleme yaptı. Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği belirlendi.

11 DAİRE TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Bunun üzerine ekipler, vatandaşların binayı tahliye için etmesi bilgilendirdi. 11 daire olan 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinlerinden kimisi akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Yıkılmasın diye balkonlara demir ve kalas koydular: İstanbul'da 67 yıllık bina tahliye edildi

ZABITA EKİPLERİ 24 SAAT NÖBET TUTACAK

Olay yerinde inceleme yapan Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, tüm önlemlerin alındığını ve 24 saat esasına göre belediye ekiplerinin bina çevresinde nöbet tutacağını, pazartesi günü ise gerekli incelemeler tamamlanıp sürecin devam edeceğini açıkladı.

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