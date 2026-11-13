Yıkılmasın diye balkonlara demir ve kalas koydular: İstanbul'da 67 yıllık bina tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın sakinleri tarafından, evlerinin balkonlarına yıkılmaması için demir ve kalaslarla destek sağlandı. Binanın depreme dayanıksız olduğu ihbarı üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Belediyesi ekipleri, binada inceleme yaptı. Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği belirlendi.

11 DAİRE TAHLİYE EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Bunun üzerine ekipler, vatandaşların binayı tahliye için etmesi bilgilendirdi. 11 daire olan 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinlerinden kimisi akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar ise Küçükçekmece Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

ZABITA EKİPLERİ 24 SAAT NÖBET TUTACAK

Olay yerinde inceleme yapan Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, tüm önlemlerin alındığını ve 24 saat esasına göre belediye zabıta ekiplerinin bina çevresinde nöbet tutacağını, pazartesi günü ise gerekli incelemeler tamamlanıp sürecin devam edeceğini açıkladı.