Temel kazılarındaki çökme tehlikesinin sebebi belli oldu: 4 aylık iş 1 ayda yapılıyor

Türkiye Gazetesi'nin yaptığı habere göre, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Onur Özergene, temel kazıları sırasında yaşanan göçüklerin tesadüf olmadığını, inşaatların hızla bitirilmeye çalışılması ve taşeron-kalfalık düzeniyle yürütülmesinden kaynaklandığını belirtti.

İşlerin mühendislik hizmetinden uzaklaştırıldığını vurgulayan Özergene, "3-4 ayda yapılacak işleri bazen 1 ayda bitirmeye çalışıyoruz. Bu, hıza olan tutkumuzdan kaynaklanıyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

MÜTEAHHİTLER ZAMAN KAZANMAK İÇİN İKSA SİSTEMİNİ ELEMEYE ÇALIŞIYOR

Temel kazılarında komşu binaların ve yolların güvenliğini sağlamak amacıyla iksa sistemlerinin uygulanmasının şart olduğunu hatırlatan Özergene, müteahhitlerin yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"Müteahhitler zaman kazanmak için bunu gereksiz görebiliyor; 'Hızlıca temelimi atarım, hemen binanın perdelerini ve kolonlarını çıkarırım' diyor. Oysa çevredeki yapıları ve yolları koruyabilmek için iksa sistemini yapmak şart."

"EVİNİ BOŞALTMAK ZORUNDA KALANLAR MUTLAKA ŞİKAYETÇİ OLSUN"

Kazı çalışmalarının belediyeler ve yapı denetim kuruluşlarının sıkı kontrolüne tabi olduğunu belirten Özergene; arazinin durumu, zemin çalışmaları, mimari-statik projeler ile istinat duvarı denetimlerindeki ihmallere para veya hapis cezası verildiğini söyledi.

Son dönemde yaşanan olaylarda sorumluların ceza alacağını vurgulayan Özergene, kazılar nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kalan tüm vatandaşların hukuki haklarını arayarak şikayetçi olmaları gerektiğini ifade etti.