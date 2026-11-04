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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 12:36

Beşiktaş'ta korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

İstanbul Beşiktaş'ta bir inşaat alanının bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binanın giriş merdivenlerinin de yıkılmasıyla mahsur kalan çift itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina sakinleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 12:36

ilçesine bağlı semtinde korku dolu anlar yaşandı. İnşaat alanının hemen yanında bulunan 4 katlı binanın giriş kısmındaki istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle çöktü. 

Beşiktaş'ta korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

BÖLGEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Duvar inşaat alanına doğru çökerken, binanın merdivenleri de kullanılamaz hale geldi. Bölgede büyük panik yaşanırken; ihbar üzerine olay yerine , , sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. 4 katlı binanın giriş merdivenleri de çökünce bina içerisinde bulunan iki kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti. Belediye ekipleri, binada çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı

"YAN APARTMAN YIKILDI SANDIK"

Bina içerisinde bulunan ve itfaiye tarafından çıkarılan Emre Kunt, "Binada bodrum katta oturuyorum. Saat 10.45'te binadan çıkacaktık. Merdivendeydik. Büyük bir yıkım sesi geldi. Biz yan apartman yıkıldı sandık. Bulunduğumuz yer yıkılmadığı için öyle düşündük. Çıktık ki kapının önü yıkılmış. Binada mahsur kaldık. Eşimle ikimizi itfaiye çıkardı. Binada başka kimse yoktu. Allah'tan bina çökmedi. Hasar tespiti yapılıyor" dedi.

Beşiktaş'ta korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü, 2 kişi mahsur kaldı
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ETİKETLER
#polis
#itfaiye
#Beşiktaş
#Etiler
#Emre Kunt
#Gündem
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