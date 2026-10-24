Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk kaldıkları yurttan kaçtı. Çocuklar babaları tarafından eve getirilerek odaya kilitlendi. Baba sonrasında da polise haber verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı Küçükçekmece'de kaldıkları yurttan kaçtıktan sonra babaları tarafından eve kilitlenen 16 yaşındaki iki çocuk, pencereden çarşafla kaçmaya çalışırken 4'üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk, yurttan kaçtıktan sonra babaları tarafından eve getirilip odaya kilitlendi ve baba polise haber verdi. Evden çıkmak için pencereden çarşafla inmeye çalışan çocuklardan biri beton zemine, diğeri ise peşinden atlayarak ardiye çatısına düştü. Görgü tanığı Eyüp Kınay, çocukları atlamamaları konusunda uyardıklarını ancak çocukların küfürle karşılık verdikten sonra art arda düştüklerini belirtti. Hastaneye kaldırılan yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÇARŞAFLA PENCEREDEN KAÇMAK İSTEDİLER

Evde yaşananların ardından paniğe kapıldıkları öne sürülen iki çocuk, evden çıkabilmek için pencereye çarşaf uzatarak aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, çarşafla birlikte 4’üncü kattan beton zemine düştü. Diğer çocuk ise peşinden atlayarak binanın boşluğunda bulunan ardiye çatısına düştü.

KÜFÜR EDİP “SİZE NE OLUYOR” DEDİLER

Olayı gören Eyüp Kınay, "Binadan atlamaya çalışıyorlardı. Biz, ‘Atlamayın, polis çağıralım’ diye bağırdık. Onlar bize küfür edip, ‘Size ne oluyor?’ diye karşılık verdiler. Daha sonra kızlardan biri çarşafla inmeye çalışırken yere düştü. 5-10 saniye sonra diğeri de peşinden atladı ve çatının üzerine düştü" dedi.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.