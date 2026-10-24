Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı

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İstanbul
Küçükçekmece Gültepe Mahallesinde Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk kaldıkları yurttan kaçtı. Çocuklar babaları tarafından eve getirilerek odaya kilitlendi. Baba sonrasında da polise haber verdi.
Evde yaşananların ardından paniğe kapıldıkları öne sürülen iki çocuk, evden çıkabilmek için pencereye çarşaf uzatarak aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, çarşafla birlikte 4’üncü kattan beton zemine düştü. Diğer çocuk ise peşinden atlayarak binanın boşluğunda bulunan ardiye çatısına düştü.
Olayı gören Eyüp Kınay, "Binadan atlamaya çalışıyorlardı. Biz, ‘Atlamayın, polis çağıralım’ diye bağırdık. Onlar bize küfür edip, ‘Size ne oluyor?’ diye karşılık verdiler. Daha sonra kızlardan biri çarşafla inmeye çalışırken yere düştü. 5-10 saniye sonra diğeri de peşinden atladı ve çatının üzerine düştü" dedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.