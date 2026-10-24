Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 17:16

Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı

İstanbul Küçükçekmece’de, yurttan ayrıldıktan sonra aileleri tarafından eve getirilen 16 yaşındaki iki çocuk, evden kaçmak istedi. Çarşafları birleştirip camdan inmeye çalışan çocuklar düşerek yaralandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 17:16

Gültepe Mahallesinde Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk kaldıkları yurttan kaçtı. Çocuklar babaları tarafından eve getirilerek odaya kilitlendi. Baba sonrasında da polise haber verdi.

HABERİN ÖZETİ

Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Küçükçekmece'de kaldıkları yurttan kaçtıktan sonra babaları tarafından eve kilitlenen 16 yaşındaki iki çocuk, pencereden çarşafla kaçmaya çalışırken 4'üncü kattan aşağı düşerek yaralandı.
Doğu Türkistanlı ve Türk vatandaşı olan 16 yaşındaki iki çocuk, yurttan kaçtıktan sonra babaları tarafından eve getirilip odaya kilitlendi ve baba polise haber verdi.
Evden çıkmak için pencereden çarşafla inmeye çalışan çocuklardan biri beton zemine, diğeri ise peşinden atlayarak ardiye çatısına düştü.
Görgü tanığı Eyüp Kınay, çocukları atlamamaları konusunda uyardıklarını ancak çocukların küfürle karşılık verdikten sonra art arda düştüklerini belirtti.
Hastaneye kaldırılan yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı

ÇARŞAFLA PENCEREDEN KAÇMAK İSTEDİLER

Evde yaşananların ardından paniğe kapıldıkları öne sürülen iki çocuk, evden çıkabilmek için pencereye çarşaf uzatarak aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, çarşafla birlikte 4’üncü kattan beton zemine düştü. Diğer çocuk ise peşinden atlayarak binanın boşluğunda bulunan ardiye çatısına düştü.

Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı

KÜFÜR EDİP “SİZE NE OLUYOR” DEDİLER

Olayı gören Eyüp Kınay, "Binadan atlamaya çalışıyorlardı. Biz, ‘Atlamayın, polis çağıralım’ diye bağırdık. Onlar bize küfür edip, ‘Size ne oluyor?’ diye karşılık verdiler. Daha sonra kızlardan biri çarşafla inmeye çalışırken yere düştü. 5-10 saniye sonra diğeri de peşinden atladı ve çatının üzerine düştü" dedi.

Küçükçekmece’de akıl almaz kaçış planı: Çarşafla camdan inmeye çalışan iki çocuk yere çakıldı

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mardin'de bir otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 ölü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bağcılar'da zincirleme kaza: Yaralılar var
ETİKETLER
#küçükçekmece
#Gültepe Mahallesi
#Eyüp Kınay
#Doğu Türkistanlı Çocuklar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.