Ömer Sarıgül’ün ifadesinde dikkat çeken Emir Sarıgül sözleri: "Hakkında iyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı. Ömer Sarıgül, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Hiçbir şekilde isnatlarla ilgim ve alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmem" dedi.

"BABAM, SİNAN ÇAPINAR’IN TANIDIĞI YATIRIMCILAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

İfadesinde Sinan Çapınar’ı 2024 yılında babası Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıdığını anlatan Ömer Sarıgül, "Bana sormuş olduğumuz Kai Precat, March Baeriswly ve Sinan Çapınar isimli şahıslardan yalnızca Sinan Çapınar’ı tanırım. Diğer iki şahsı daha önce hiç görmedim. Sinan Çapınar’la hatırladığım kadarıyla 2024 yılında babam Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıştım. Sinan’la tanışırken babam bana Sinan Çapınar’ın tanıdığı yatırımcılar olduğu, Türkiye’ye yatırım yapmak istediklerini, Sinan’ın da bu paranın getirilmesinde aracılık yaptığını söyledi" dedi.

ALMANYA’DA ŞİRKET KURMA GİRİŞİMİNİ ANLATTI

Diyar Çapınar’ın kendisine ait Kabataş’taki kafeye geldiğini belirten Ömer Sarıgül, "Sohbet esnasında Diyar, kafenin konseptini çok beğendiğini benzer bir cafeyi Münih’te de açabileceğimizi söyledi. Ben de olabileceğini söyledim. Sonrasında Diyar, Almanya’ya döndü ve bana kafe için bulduğu yerleri atmaya başladı. Ben de bir süre sonra Diyar’ın yanına Münih’e gittim. Burada Diyar’la beraber birkaç yere baktıktan sonra Diyar’la birlikte bir şirket kurmak için işlemlere başladık" ifadelerini kullandı.

Şirket kuruluşu için noter işlemi yaptıklarını ancak süreci tamamlamadıklarını belirten Sarıgül, "Birlikte notere gidip şirket ön sözleşmesi imzaladık. Ancak tescil işlemlerini tamamlayamadık ve sermayesini de ödemedik. Ben Türkiye’ye döndüğüm için bu işlemler yarım kaldı" dedi.

"ORTAK BİR TİCARETTE İÇİME SİNMEDİĞİ İÇİN ŞİRKETİN KURULUŞUNU TAMAMLAMADIM"

Sinan Çapınar’ın babasıyla planladığı yatırım sürecinde ters giden durumlar olduğunu gördüğünü öne süren Sarıgül, "Sonra ki süreçte Sinan’ın babamla planladığı Türkiye’ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar’la hem Sinan’la ilişkimi kestim. Ben 2015 yılından beri tek başıma ticaret yaparım. Ortak bir ticarette içime sinmediği için şirketin kuruluşunu tamamlamadım" ifadelerini kullandı.

"ADIMA BANKA HESABI YA DA ŞİRKET AÇILMADIĞI YÖNÜNDE CEVAP VERİLDİ"

Sarıgül ifadesinin devamında, "Bir süre sonra Sinan Çapınar’ın avukatı bana ve annem Aylin Kotil’e adımıza şirket açılışlarının tamamlandığıyla ilgili mail attı. Mail içeriğinde şirket adına bir banka hesabı açıldığı yazıyordu. Bunun üzerine ben avukatlarım aracılığıyla Almanya’da bulunan avukat Osman İsfen’e ulaşarak adıma banka hesabı ve şirket açılıp açılmadığının tespit edilmesini istedim. Bana adıma bir banka hesabı ya da şirket açılmadığı yönünde cevap verildi. Ben de bunun üzerine rahatladım ve telefonlarını engelledim" diye konuştu.

"80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOKTUR"

İfadesinde 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale ve tekne devrine ilişkin sorulara da cevap veren Ömer Sarıgül, "Emir Sarıgül’le 7-8 yıldır konuşmuyorum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur. Benim seksen milyon euro’luk sözleşmeyle yüz milyon euro’luk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur. Ben babamın parça parça yurt dışına çıkardığı paralarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Babam Mustafa Sarıgül’ün bir villa alma görüşmesi yaptığını dün emniyette öğrendim" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN BÜTÜN MALİ İŞLERİYLE VOLKAN ASLANBAŞ İLGİLENİR"

Volkan Aslanbaş’ı babasına ait şirkette mali müşavir olması nedeniyle tanıdığını belirten Ömer Sarıgül, "Volkan Aslanbaş ismini babama ait şirkette mali müşavir olması sebebiyle tanırım. Babamın bütün mali işleriyle Volkan Aslanbaş isimli şahıs ilgilenir. Aramızda çok yüksek meblağlı olmayan para transferleri olmuştur. Bunların bir kısmı Galatasaray Kulübünde bulunan locamda ağırladığım misafirlerin yemek ücretlerine bir kısmı da kredi ödemelerime ilişkindir. Ben bu konularda babamdan destek istediğim için bu paralar bana Volkan Aslanbaş tarafından gönderildi" dedi.

"BABAM TİCARİ FAALİYETLERİYLE İLGİLİ BANA HİÇBİR ŞEY ANLATMAZ"

Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında kendisine yöneltilen soruların cevaplarını bilmediğini ifade eden Ömer Sarıgül, "Bana Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında sorduğunuz soruların hiçbirinin cevabını bilmiyorum. Çünkü ben Emir Sarıgül ile çok uzun süredir görüşmüyorum. Babamla da hiçbir zaman ticaret görüşmedim. Babam da bana ticari faaliyetleri ile ilgili hiçbir şey anlatmaz" ifadelerini kullandı.

"EMİR SARIGÜL HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM, ÇOK YALAN SÖYLER"

Emir Sarıgül hakkında çevresinden duyduğu bazı değerlendirmeleri de aktaran Ömer Sarıgül, "Ben Emir Sarıgül hakkında iyi şeyler duymadım. Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem" dedi.

"BABAMIN ŞU ANKİ SERVETİNİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Mustafa Sarıgül’ün mal varlığı ve ticari faaliyetlerine ilişkin sorulara da cevap veren Ömer Sarıgül, "Ben babamın şuanki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibariyle bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İSNATLARLA İLGİM VE ALAKAM YOKTUR"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ömer Sarıgül, ifadesinin sonunda, "Hiçbir şekilde isnatlarla ilgim ve alakam yoktur. Suçlamaları kabul etmem" beyanında bulundu.