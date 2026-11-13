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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:26

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında can kaybı 19'a yükseldi

İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında kayıp olarak aranan işçilerden Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı. Faciada can kaybı 19'a yükseldi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında can kaybı 19'a yükseldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:26

'in ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlama sonucunda 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.

HABERİN ÖZETİ

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında can kaybı 19'a yükseldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kayıp olan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım Pazartesi günü patlama meydana geldi.
Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.
Patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan işçi Barış Güney için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı.
Barış Güney'in cenazesinin bulunmasıyla birlikte faciada ölenlerin sayısı 19'a çıktı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Faciaya neden olan patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan işçi Barış Güney için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında can kaybı 19'a yükseldi

CENAZESİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Barış Güney'in cenazesi bulundu. Güney'in bulunmasıyla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

 

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#Habaş Demir Çelik Fabrikası
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