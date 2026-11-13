İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım Pazartesi günü meydana gelen patlama sonucunda 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.

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HABERİN ÖZETİ İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası patlamasında can kaybı 19'a yükseldi İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kayıp olan işçi Barış Güney'in cenazesine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında 9 Kasım Pazartesi günü patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı. Patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan işçi Barış Güney için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Barış Güney'in cenazesine ulaşıldı. Barış Güney'in cenazesinin bulunmasıyla birlikte faciada ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

Faciaya neden olan patlamanın ardından kendisinden haber alınamayan işçi Barış Güney için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

CENAZESİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Barış Güney'in cenazesi bulundu. Güney'in bulunmasıyla birlikte patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.