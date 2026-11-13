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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 16:09

HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti, arbede çıktı

İzmir'de HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine bazı çalışanlar iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

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Editor
 Baran Aksoy
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HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti, arbede çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 16:09

İzmir'in ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası çalışanların tesise cep telefonuyla girişi yasaklandı. 

HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti, arbede çıktı

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Karara tepki olarak sabah vardiyasındaki işçiler iş bıraktı. Karara tepki gösteren çalışanlar fabrika önünde toplanırken, eylem sırasında yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti, arbede çıktı

NE OLMUŞTU?

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi sırasında tavan vincinin düşmesi ve malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 19 işçi yaşamını yitirmiş, 14 işçi yaralanmıştı.

HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti, arbede çıktı

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

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#iş kazası
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#Habaş Demir Çelik Fabrikası
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