HABAŞ işçileri telefon yasağını protesto etti, arbede çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği kaza sonrası çalışanların tesise cep telefonuyla girişi yasaklandı.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Karara tepki olarak sabah vardiyasındaki işçiler iş bıraktı. Karara tepki gösteren çalışanlar fabrika önünde toplanırken, eylem sırasında yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

NE OLMUŞTU?

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi sırasında tavan vincinin düşmesi ve malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 19 işçi yaşamını yitirmiş, 14 işçi yaralanmıştı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.