"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, kitabında yer alan bazı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından ifade verdi.

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HABERİN ÖZETİ Ekrem İmamoğlu yasaklanan kitabı ve 'Ben yargılayacağım' sözü için ifade verdi: Mecazi anlamda kullandım Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" adlı kitabındaki ifadeler ve duruşmadaki "Ben yargılayacağım" sözleri nedeniyle açılan soruşturmalar kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. İmamoğlu hakkında kitabındaki ifadeler sebebiyle Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile devlet organlarını aşağılama suçlarından soruşturma yürütülüyor. İmamoğlu, kitabın daha önce mahkemede yapamadığı savunmasından oluştuğunu ve basılmayan kitaptan cımbızlanan cümlelerle kendisine 74 ayrı suç isnat edildiğini iddia etti. Avukatı Tora Pekin, kitabın toplatılması kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve savunma hakkı kapsamında korunması gerektiğini belirtti. Duruşmada söylediği "Ben yargılayacağım" sözleri için de ifade veren İmamoğlu, ifadelerinin siyasi nitelikte ve mecazi anlamda olduğunu, bir tehdit oluşturmadığını savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, İmamoğlu hakkında "Millet Şahidimdir" adlı kitabında yer alan bazı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılığa ifade veren İmamoğlu, soruşturmanın mesnetsiz olduğunu savunarak, kitabın daha önce mahkemede yapamadığı savunmasının metninden oluştuğunu iddia etti.

"BASILMAYAN KİTAPTAN 74 SUÇ İSNAT EDİLİYOR"

Kitabın basımı için anlaştıkları yayınevinin gerekli bandrolleri aldığını ancak basım sırasında matbaaya yasaklama kararı geldiğini belirten İmamoğlu, bandrolsüz kitap basıldığı iddiasıyla başlatılan işlemlerin daha sonra kitabın içeriğine yönelik soruşturmaya dönüştüğünü öne sürdü.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına ilişkin ifadesinde şunları kaydetti:

"Bizim yasalarımıza göre bir kitabın satışına yasak konabilmesi için sınırlı sayıda suç sayılmış. Hakaretin hiçbir türü bunlardan biri değil. Yani cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine veya hükümete hakaret etmek kitap yasaklatmanın gerekçesi olamaz. Bunlar zaten kitabımda yok ama olsa bile yasaklama sebebi değil. Sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik kitabı yasaklamaya dayanak olan bir madde. Daha öncekilerde de olduğu gibi kanun önünde, yargı önünde mücadele edeceğimi, hakkımı arayacağımı belirtmek isterim. Bugün basılmayan bir kitaptan cımbızlanan cümlelerle bana 74 ayrı suç isnat ediliyor."

Haksız suçlandığını öne süren İmamoğlu, "Kendimi savunmam da suç sayılıyor. Hatta savunmam engelleniyor. Savunmamı kitap yaparak aziz milletime ulaştırmam da engelleniyor. Suçlamayı asla kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin de kitabın toplatılması kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Pekin, kitabın ifade özgürlüğünün yanı sıra savunma hakkı kapsamında da korunması gerektiğini belirtti.

"BEN YARGILAYACAĞIM SÖZLERİNİ MECAZİ ANLAMDA KULLANDIM"

Duruşma sırasında sarf ettiği "Ben yargılayacağım" sözleri üzerine başlatılan soruşturma için de ifade veren İmamoğlu, açıklamalarının siyasi nitelikte olduğunu ve şiddet çağrısı içermediğini savunarak "Hiçbir şiddet övgüsü, hiçbir şiddet çağrısı içermeyen siyasi nitelikteki açıklamalarım, eleştirilerim, soruşturma ve dava konusu yapılıyor. Bu soruşturmanın konusu inanılmaz; zira dünyanın en önemli işlerinden birini, anayasalarda, uluslararası sözleşmelerde yer alan bir hukuksal kavramı bir ‘tehdit’ sözü olarak nitelendiriyor. Ben yargıç değilim. Mahkeme kurup yargılama yapacak konumda da değilim. Belli ki bir mecazi anlamda kullanıyorum. Kastımın ne olduğu çok açık. Ben kendi bildiğim doğruları anlatırım. Aleyhime düzenlenen sözde iddianameyi eleştiririm. Bana bu davayı açanları eleştiririm" dedi.

"YARGILAMAK EYLEMİ NASIL TEHDİT OLARAK KABUL EDİLEBİLİR?"

Sözlerinin tehdit olarak yorumlanmasını eleştiren İmamoğlu, "İster düz anlamı ister mecazi anlamı, ‘yargılamak’ eylemi nasıl tehdit olarak kabul edilebilir? Yargılama eylemi nasıl, hangi koşullarda tehdit sayılabilir? Türkiye’deki yargıçlar, mahkemeler yargılama yaparak tehdit suçunu mu işliyorlar? Açılan bu soruşturma, Türkçemizde hiçbir hakaret, tehdit ve benzeri suç anlamı olmayan bir kavrama suç yüklemeye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

" YARGILAMA GÖREVİM OLMADIĞI İÇİN MÜMKÜN DEĞİL"

İmamoğlu’na ifadesi sırasında, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım" sözleriyle kimi ya da kimleri kastettiği de soruldu.

İmamoğlu, "Ben yargılayacağım derken mecazi anlamda yazılan iddianamenin yanlış olduğunu, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu kastettim. Herhangi bir yargılama görevim olmadığı için yargılamam mümkün değildir. İddianameyi yazanlar ya da mahkeme heyeti yönünde kişisel bir kastım yoktur. Kaldı ki iddianameyi yapanlar tarafından görev tanımı olarak mahkeme heyetinin anlaşılması da mümkün değildir" dedi.