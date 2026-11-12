İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dahil 8 kişi tahliye edildi

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İstanbul
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla açılan İBB davasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada 8 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.
Davada baş şüpheli konumundaki görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında olduğu tahliye edilen isimler şu şekilde:
Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki, iş insanı ve avukat Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, bir şirkette kantar sorumlusu Volkan Ateş, avukat Mehmet Pehlivan, Ağaç AŞ'de özel kalem müdürü Murat Or ile Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker.
Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı 4 Ocak 2027 tarihine erteledi.