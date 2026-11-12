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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:26

İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dahil 8 kişi tahliye edildi

İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında olduğu 8 kişinin tahliyesine karar verildi. Mahkeme, duruşmayı 4 Ocak 2027 tarihine erteledi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dahil 8 kişi tahliye edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:26

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla açılan davasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada 8 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.

HABERİN ÖZETİ

İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dahil 8 kişi tahliye edildi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla açılan İBB davasında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 8 kişi hakkında tahliye kararı verdi ve duruşmayı erteledi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 8 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.
Tahliye edilenler arasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ve tutuklu sanık Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki yer aldı.
Fatoş Ayık, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş, Murat Or ve Fatoş Pınar Türker tahliye edilen diğer isimler oldu.
Mahkeme heyeti dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
Duruşma 4 Ocak 2027 tarihine ertelendi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dahil 8 kişi tahliye edildi

MURAT KAPKİ'NİN KARDEŞİ HAKKINDA DA TAHLİYE KARARI

Davada baş şüpheli konumundaki görevden alınan İBB Başkanı 'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında olduğu tahliye edilen isimler şu şekilde:

Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık, tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki'nin kardeşi Serhat Kapki, iş insanı ve avukat Ahmet Köksal, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, bir şirkette kantar sorumlusu Volkan Ateş, avukat Mehmet Pehlivan, Ağaç AŞ'de özel kalem müdürü Murat Or ile Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dahil 8 kişi tahliye edildi

DURUŞMA 4 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı 4 Ocak 2027 tarihine erteledi.

 

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