Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan ve futbol dünyasını yasa boğan karşılaşmanın ardından merakla beklenen disiplin soruşturması sonuçlandı.

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, yaptığı müdahale sonucunda Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ölümüne sebep olan Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildiği duyuruldu. Kurul, bu cezanın Disiplin Talimatı gereğince verilebilecek en üst sınır olduğunu vurguladı.

MAÇIN KALAN BÖLÜMÜ OYNANMAYACAK

Yaşanan büyük trajedinin ardından Futbol Federasyonu, yarıda kalan karşılaşmayla ilgili de nihai kararı verdi. Tenerife ile Andorra arasındaki mücadelenin kalan dakikalarının kesinlikle oynanmayacağı belirtilerek, "Bu trajik olayın meydana geldiği dakikadan itibaren maçın kalan bölümü oynanmayacak" ifadelerine yer verildi.

JESUS OWONO'NUN KARİYERİ TEHLİKEDE: FUTBOLU BIRAKABİLİR

Yaşananların ardından psikolojik olarak yıkılan 23 yaşındaki kaleci Jesus Owono, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada hayatının en zor günlerini geçirdiğini ifade etmişti. Andorra Teknik Direktörü Carles Manso ise genç kalecinin sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda tamamen özgür olduğunu belirtti.

Manso, Owono'nun durumuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Ona geri dönmek isteyip istemediğine, ne zaman döneceğine veya dönmek istemediğine dair herhangi bir kararı tamamen özgürce verebilmesi için alan tanıyacağız. Böyle bir kararı almaya gerçekten hazır olduğunu hissettiğinde ve uygun olduğunu düşündüğünde bunu yapacaktır."

NE OLMUŞTU?

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ve Andorra arasında oynanan kritik mücadelenin uzatma dakikalarında nefesler kesilmişti. Gelişen bir hücum organizasyonunda Tenerife'nin golcü ismi Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kalmıştı. Göğsüne aldığı ağır darbe sonrasında aniden fenalaşan İspanyol futbolcu, acilen hastaneye kaldırılmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bu acı olay, İspanya'da ve futbol kamuoyunda büyük bir şoka sebep olmuştu.