Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:52

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

İspanya futbolunu sarsan ve tüm dünyada derin bir üzüntüye sebep olan trajik olayın ardından İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu nihai kararını açıkladı. Tenerife forması giyen Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği maçta sert müdahalede bulunan Andorra kalecisi Jesus Owono'ya verilecek ceza netleşti. işte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:52

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan ve dünyasını yasa boğan karşılaşmanın ardından merakla beklenen disiplin soruşturması sonuçlandı. 

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, yaptığı müdahale sonucunda Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ölümüne sebep olan Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildiği duyuruldu. Kurul, bu cezanın Disiplin Talimatı gereğince verilebilecek en üst sınır olduğunu vurguladı.

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

MAÇIN KALAN BÖLÜMÜ OYNANMAYACAK

Yaşanan büyük trajedinin ardından Futbol Federasyonu, yarıda kalan karşılaşmayla ilgili de nihai kararı verdi. Tenerife ile Andorra arasındaki mücadelenin kalan dakikalarının kesinlikle oynanmayacağı belirtilerek, "Bu trajik olayın meydana geldiği dakikadan itibaren maçın kalan bölümü oynanmayacak" ifadelerine yer verildi.

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

JESUS OWONO'NUN KARİYERİ TEHLİKEDE: FUTBOLU BIRAKABİLİR

Yaşananların ardından psikolojik olarak yıkılan 23 yaşındaki kaleci Jesus Owono, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada hayatının en zor günlerini geçirdiğini ifade etmişti. Andorra Teknik Direktörü Carles Manso ise genç kalecinin sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda tamamen özgür olduğunu belirtti.

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

Manso, Owono'nun durumuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Ona geri dönmek isteyip istemediğine, ne zaman döneceğine veya dönmek istemediğine dair herhangi bir kararı tamamen özgürce verebilmesi için alan tanıyacağız. Böyle bir kararı almaya gerçekten hazır olduğunu hissettiğinde ve uygun olduğunu düşündüğünde bunu yapacaktır."

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!

NE OLMUŞTU?

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ve Andorra arasında oynanan kritik mücadelenin uzatma dakikalarında nefesler kesilmişti. Gelişen bir hücum organizasyonunda Tenerife'nin golcü ismi Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kalmıştı. Göğsüne aldığı ağır darbe sonrasında aniden fenalaşan İspanyol futbolcu, acilen hastaneye kaldırılmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bu acı olay, İspanya'da ve futbol kamuoyunda büyük bir şoka sebep olmuştu.

Jesus de Miguel'in ölümüne neden olan kaleci Jesus Owono'ya verilen ceza belli oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor
ETİKETLER
#Futbol
#Tenerife
#Jesús De Miguel
#İspanya 2. Ligi
#Andorra
#Jesus Owono
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.