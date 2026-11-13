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Dev ağaç tramvay hattının üzerine devrildi, seferler durdu

’nın ilçesinde etkili olan şiddetli , kent genelinde hayatı adeta felç etti. üzerinde kuvvetli rüzgarın hızına dayanamayarak kökünden sökülen dev bir ağaç tramvay yolunun üzerine devrildi. Hattın kapanması nedeniyle durma noktasına geldi. Olayda şans eseri yaralanan ya da zarar gören olmazken, belediye ekiplerinin devrilen ağacı yoldan kaldırmasının ardından tramvay seferleri yeniden normale döndü.

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