Dev ağaç tramvay hattının üzerine devrildi, seferler durdu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde hayatı adeta felç etti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde kuvvetli rüzgarın hızına dayanamayarak kökünden sökülen dev bir ağaç tramvay yolunun üzerine devrildi. Hattın kapanması nedeniyle tramvay seferleri durma noktasına geldi. Olayda şans eseri yaralanan ya da zarar gören olmazken, belediye ekiplerinin devrilen ağacı yoldan kaldırmasının ardından tramvay seferleri yeniden normale döndü.