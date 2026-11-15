15 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın çakıldı: Son 1 haftada sert düşüş

15 Kasım 2026 altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri FED'in faiz artıracağına dair beklentileri güçlendirdi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın sert düşüş yaşadı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte pazar günü piyasalarda son durum...