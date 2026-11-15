15 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın çakıldı: Son 1 haftada sert düşüş

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İstanbul
15 Kasım 2026 altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri FED'in faiz artıracağına dair beklentileri güçlendirdi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın sert düşüş yaşadı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte pazar günü piyasalarda son durum...
ONS ALTIN
Alış: 3.877,80 dolar
Satış: 3.878,30 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.774 TL
Satış: 5.826 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.114 TL
Satış: 41.388 TL
TAM ALTIN
Alış: 40.562,66 TL
Satış: 41.364,48 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20.620 TL
Satış: 20.770 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.297 TL
Satış: 10.388 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.279,53 TL
Satış: 6.280,54 TL