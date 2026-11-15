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15 Kasım 2026 altın fiyatları | Altın çakıldı: Son 1 haftada sert düşüş

KAYNAK:
Onur Kaya
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 07:09
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 07:20
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1
15 Kasım 2026 altın fiyatları

15 Kasım 2026 altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri FED'in faiz artıracağına dair beklentileri güçlendirdi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın sert düşüş yaşadı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte pazar günü piyasalarda son durum...

2
15 Kasım 2026 altın fiyatları

ONS ALTIN

Alış: 3.877,80 dolar
Satış: 3.878,30 dolar

3
15 Kasım 2026 altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.774 TL
Satış: 5.826 TL

4
15 Kasım 2026 altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 41.114 TL
Satış: 41.388 TL

5
15 Kasım 2026 altın fiyatları

TAM ALTIN

Alış: 40.562,66 TL
Satış: 41.364,48 TL

6
15 Kasım 2026 altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 20.620 TL
Satış: 20.770 TL

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15 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.297 TL
Satış: 10.388 TL

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15 Kasım 2026 gram altın ne kadar

GRAM ALTIN

Alış: 6.279,53 TL
Satış: 6.280,54 TL

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