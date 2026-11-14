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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 13:24

Şehitlerimize son görev: Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar dualarla uğurlandı

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Şehitlerimize son görev: Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar dualarla uğurlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 13:24

'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için Ankara'daki 'nda tören düzenlendi. Şehitlerin naaşları, düzenlenen askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerimize son görev: Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar dualarla uğurlandı

ŞEHİTLER DUALARLA UĞURLANDI

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.

Şehitlerimize son görev: Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar dualarla uğurlandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Önder şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşları, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmişti.

Şehitlerimize son görev: Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar dualarla uğurlandı

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde, Hüseyin Zehir'in cenazesi Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde, Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenlerin ardından defnedilecek.

Şehit Orhun Pınar için ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek.

Şehitlerimize son görev: Malatya’daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar dualarla uğurlandı
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#malatya
#Mürted Hava Meydan Komutanlığı
#Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
#Erdem Çimen
#Hüseyin Zehir
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