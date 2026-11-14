Şanlıurfa'da otomobil kepçeye çarptı: Anne-baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı kurtuldu

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İstanbul
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana gelen kaza 4 kişilik aileyi ayırdı.
Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki kepçeye çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada aynı araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.