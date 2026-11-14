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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:58

Şanlıurfa'da otomobil kepçeye çarptı: Anne-baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı kurtuldu

Şanlıurfa'da 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, kepçeye çarptı. Kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 çocuk ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:58

'nın ilçesine bağlı muayene istasyonu mevkiinde meydana gelen kaza 4 kişilik aileyi ayırdı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da otomobil kepçeye çarptı: Anne-baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı kurtuldu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir otomobilin seyir halindeki kepçeye çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybederken, iki çocukları yaralandı.
Kaza, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi.
Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki bir kepçeye çarptı.
Otomobilde bulunan sürücü Abdullah Polat ve eşi Seher Polat olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta bulunan ve yaralanan iki çocuk, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da otomobil kepçeye çarptı: Anne-baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı kurtuldu

Abdullah Polat idaresindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki kepçeye çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan Abdullah Polat ve eşi Seher Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil kepçeye çarptı: Anne-baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı kurtuldu

YARALI 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada aynı araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobil kepçeye çarptı: Anne-baba hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralı kurtuldu

 

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#Şanlıurfa
#cumhuriyet mahallesi
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#Abdullah Polat
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