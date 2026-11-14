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3. Sayfa
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 05:30
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 05:30

Haliç Köprüsü'nde 'makas' kazası: 5 araç birbirine girdi.

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki bir aracın makas atması yüzünden direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle çok sayıda araç kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 05:30
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 05:30

Halıcıoğlu mevkiinde saat 00.00 sıralarında, istikametinde seyir halinde olan otomobil, makas attığı sırada ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 

Kazada, makas atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nün Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

 

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#Trafik Kazası
#e-5 karayolu
#Atatürk Havalimanı
#haliç köprüsü
#Halıcıoğlu
#3. Sayfa
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