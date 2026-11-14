Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) düzenlenen eylemlerde, Türkiye ve KKTC'ye karşı yapılan provokatif eylemler sonrasında Rum liderliğine, "Aklınızı başınıza alın" uyarısında bulundu. Üstel, Rum Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri protestolara teşvik ettiğini belirterek, "Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Rum kesiminde skandal hareket! Türk düşmanlığına KKTC Başbakanı Üstel'den sert tepki KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta düzenlenen ve Türkiye ile KKTC'ye karşı provokatif eylemler içeren protestolara tepki göstererek Rum liderliğini uyardı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protestolarda Türkiye ve KKTC'ye karşı yapılan provokatif eylemlere sert tepki gösterdi. Üstel, Rum Eğitim Bakanlığı'nın öğrencileri protestolara teşvik ettiğini ve bunun ikiyüzlülüğün en açık hali olduğunu belirtti. Protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasının kabul edilemez ve affedilemez olduğunu vurguladı. Üstel, gençlerin okullarda kinle yetiştirilmesinin bilinçli bir düşmanlık politikası olduğunu ve siyasi sorumluluğunun Rum liderliğine ait olduğunu savundu. GKRY'de düzenlenen gösterilerde Rum öğrenci örgütleri tarafından KKTC ve Türkiye'ye yönelik sloganlar atıldığı ve bayrakların yakıldığı belirtildi.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN GÜNEY KIBRIS'TAKİ BAYRAK PROVOKASYONUNA TEPKİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen protestolara ve Türkiye ile KKTC'ye yönelik provokatif eylemlere sert tepki gösterdi. Rum liderliğine "Aklınızı başınıza alın" diye seslenen Üstel, "Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir" ifadelerini kullandı.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının canıyla, kanıyla ve mücadelesiyle var ettiği meşru bir devlet olduğunu belirterek, Cumhuriyetin Rum tarafının sistematik şiddetine, soykırım girişimlerine ve yok etme politikalarına karşı verilen varoluş mücadelesinin sonucunda kurulduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında yaşama hakkını savunarak bugünlere geldiğini ifade eden Üstel, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne karşı GKRY'de düzenlenen protestoları tüm yönleriyle takip ettiklerini kaydetti.

RUM EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞVİK ETTİ

Protestoların Rum Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda teşvik ve organize edildiğini belirten Üstel, söz konusu durumun meselenin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı gösterilerde Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'ye yönelik kin, nefret ve öfke dolu sloganlar attığını kaydeden Üstel, bunun Rum liderliğinin yıllardır beslediği zihniyetin yansıması olduğunu savundu.

Üstel, "Gençleri nefret sloganlarıyla doldurmak ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmek, bilinçli bir düşmanlık politikasının parçasıdır. Bu politikanın siyasi sorumluluğu Rum liderliğine aittir" dedi.

"BAYRAKLARIMIZIN YAKILMASI KABUL EDİLEMEZ VE AFFEDİLEMEZ"

Protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına da tepki gösteren Üstel, bu eylemleri Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi. Üstel, "Eylemlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da yakılmıştır. Bu hadsizlik, Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır. Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur" ifadelerini kullandı.

Rum liderliğinin bir yandan barış ve uzlaşı mesajları verirken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik ettiğini belirten Üstel, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Rum liderliğine söz konusu politikalara derhal son verme çağrısında bulunan Üstel, Türk bayraklarına yönelik saldırıların sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin değerlerine yönelik saldırıları şiddetle kınadığını belirten Üstel, bu tür eylemler karşısındaki duruşlarının net ve kararlı olduğunu ifade etti. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye'nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir" dedi.

NE OLMUŞTU?



KKTC'nin kuruluşunun 15 Kasım 1983'te ilan edilmesinin 43'üncü yıl dönümü öncesinde, dün GKRY'de Rum öğrenci örgütleri tarafından KKTC ve Türkiye'ye yönelik çirkin protesto gösterileri düzenlendi. Rum Eğitim Bakanlığı, protestolara katılacak öğrencilere derslere devam zorunluluğundan muafiyet tanıdı, öğrenciler okul saatlerinde düzenlenen gösterilere katıldı.

Rum Ortaöğretim Öğrenci Birliği (PSEM) tarafından organize edilen protestolarda öğrenciler, Kaymaklı bölgesinden Haspolat yönüne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Rum öğrenci örgütü EFEN tarafından düzenlenen bir diğer gösteride ise katılımcılar, Lefkoşa'daki Özgürlük Meydanı'ndan Ledra Palace Sınır Kapısı'na doğru yürüdü.

Gösteriler sırasında öğrenciler Yunanistan ve Doğu Roma İmparatorluğu bayrakları taşıdı, ellerinde dini semboller ve "Unutmuyorum" yazılı pankartlarla sınır hattına doğru ilerledi. Protestolarda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını hedef alan sloganlar atılırken, göstericilerden bazıları "Kıbrıs Yunan'dır", "Bu topraklar Yunan toprağıdır" ve "Türkler, Yunan toprağında öleceksiniz" şeklinde sloganlar kullandı.

Gösterilerde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümüne karşı çıkan sloganlar da atıldı. Öğrencilerin katıldığı protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarına saygısızlık yapıldı.