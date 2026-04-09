Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

KKTC Başbakanı Üstel: Rum kesiminin politikaları yüzünden Kıbrıs bir 'savaş adasına' dönüştü

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan 25 milyar TL’lik dev mali protokol töreninde konuştu. Rum yönetiminin politikaları nedeniyle Kıbrıs’ın bir "savaş adasına" dönüştüğünü belirten Üstel, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 21:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2026 Yılı ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine ve Kıbrıs'ın güvenlik durumuna değindi.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Adası'nda 7 ülkenin savaş gemilerinin konuşlandırıldığını ve Rum yönetiminin politikaları nedeniyle adanın savaşın bir parçası haline geldiğini belirtti.
Üstel, KKTC'de halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan tek gücün Türkiye'nin Ada'daki varlığı olduğunu vurguladı.
Kıbrıs meselesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını, bunun iki devletin varlığının tanınmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.
Üstel, Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Toplantısı'nda KKTC Başbakanı olarak ilk kez kendi bayrağı ve kurumsal kimliğiyle uluslararası bir toplantıda yer aldığını belirtti.
İmzalanan 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün yaklaşık 23 milyar Türk lirası büyüklüğünde olduğunu ve yıl içi katkılarla toplam 25 milyar Türk lirası kaynağa erişim sağlayacağını ifade etti.
Bu protokol ile turizm, inşaat, sanayi, KOBİ'ler, esnaf ve tarım gibi birçok sektöre uzun vadeli düşük faizli krediler sağlanacağını, kadınlara, gençlere ve iş dünyasına fırsatlar sunulacağını belirtti.
Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin, ortak tarih ve kader, sarsılmaz bir güven üzerine inşa edilmiş köklü bir kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi.

7 ÜLKENİN SAVAŞ GEMİLERİ KIBRIS'A KONUŞLU

Bölgede yaşanan gelişmelerin, savaşların ve artan güvenlik risklerinin herkes tarafından görüldüğünü belirten Üstel, "Bugün dünyanın 7 ülkesinin savaş gemileri, uçakları ve silahları, Kıbrıs’ın güneyinde konuşlandırılmış durumdadır. Rum yönetiminin akıl dışı politikaları nedeniyle Kıbrıs Adası, adeta savaşın bir parçası haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Üstel, böylesi bir ortamda KKTC'de halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan tek gücün Türkiye'nin Ada'daki varlığı olduğuna işaret etti.

Ünal Üstel, Türkiye'nin KKTC'ye yalnızca finansal destek sağlayan bir ülke olmadığını, aynı zamanda varlıklarının, güvenliklerinin, huzurunun ve devletlerinin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Üstel, "Dört yanımız ateşler içindeyken huzur içinde yaşıyorsak, bu Türkiye sayesindedir. Bilinmelidir ki, güvenliğimizden ve garantilerden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kıbrıs meselesinde Türkiye ile ortak duruşlarının dün olduğu gibi bugün de sürdüğünü vurgulayan Üstel, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını, Ada’daki gerçekliğin ise iki devletin varlığının tanınmasıyla kabul edilebileceğini dile getirdi.

Üstel, Yılmaz ile Bakü'de Hükümet Başkanları Toplantısı’na katıldıklarını, kardeş devletlerle aynı masada yer aldıklarını vurgulayarak, "Tarihte ilk kez bir KKTC Başbakanı, Türkiye dışında uluslararası bir toplantıda kendi bayrağı ve kurumsal kimliğiyle devletimizi temsil etmiştir. Bu, tarihi bir adımdır. KKTC, Türk dünyasının ve küresel sistemin ayrılmaz bir parçasıdır, devletimiz vardır ve var olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Yılmaz ile imzaladıkları 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün, KKTC'de altyapı yatırımlarını artırmayı ve üretim odaklı büyümeyi destekleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu belirten Üstel, bu protokolün, kurumsal kapasitelerini güçlendirecek yapısal adımları ve kamu yönetimini daha etkin hale getirecek reformları da içerdiğini söyledi.

DİPLOMASİDE TARİHİ EŞİK: BAKÜ VE TÜRK DÜNYASI

KKTC Başbakanı Üstel, şunları kaydetti:

"2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, üretimi artıran, ekonomiyi güçlendiren ve geleceği planlayan kapsamlı bir kalkınma vizyonudur. Yaklaşık 23 milyar Türk lirası olarak imzalanan anlaşma, yıl içerisinde sağlanan katkılarla birlikte yaklaşık 25 milyarlık toplam bir kaynağa erişmemizi sağlayacak. Tarihi bir büyüklüğe sahip bu anlaşma ile turizm, inşaat, sanayi, KOBİ’ler, esnaf ve tarım başta olmak üzere birçok sektöre uzun vadeli düşük faizli krediler sağlama imkanı bulacağız.

Sağlanan kaynak ile kadınlara, gençlere ve iş dünyamıza da önemli fırsatlar sunacağız. Aynı zamanda bu kaynaklarla 2026 yılı içinde halkımızın hayatına doğrudan dokunan projeleri de tamamlayacağız. Devam eden hastane, yol ve okul projelerimizin önemli bir bölümünü bu yıl hizmete açacağız. 2024 ve 2025 başlangıç yıllarıydı, 2026, projelerin tamamlanma ve açılış yılı olacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den "KKTC'de denizaltından füze fırlatıldı" iddiasına açıklama
KKTC'nin sesi TÜRKSAT ile dünyaya açıldı
