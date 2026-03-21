Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

DMM'den "KKTC'de denizaltından füze fırlatıldı" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atışın olmadığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 17:30

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
DMM, KKTC karasularında bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldığına dair sosyal medya iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
DMM, sosyal medyadaki iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti.
Türkiye veya KKTC karasularında herhangi bir atışın söz konusu olmadığı bildirildi.
Görüntülerdeki atışların uluslararası sularda gerçekleştiği tespit edildi.
Kamuoyundan manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makam açıklamalarını dikkate alması rica edildi.
"İDDİALAR ASILSIZ"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiası içermektedir.

Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.

Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anne ve 5 çocuğu korkunç yangında can verdi! Acı detay ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı'nı Türkçe kutladı, gönülleri fethetti
Gram altın neden çakıldı? Elinde altın olanlar dikkat! Yatırımcının kaybı yüzde 10,4
ETİKETLER
#dezenformasyon
#kktc
#füze
#dmm
#denizaltı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.