DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DMM'den "KKTC'de denizaltından füze fırlatıldı" iddiasına açıklama DMM, KKTC karasularında bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldığına dair sosyal medya iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. DMM, sosyal medyadaki iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti. Türkiye veya KKTC karasularında herhangi bir atışın söz konusu olmadığı bildirildi. Görüntülerdeki atışların uluslararası sularda gerçekleştiği tespit edildi. Kamuoyundan manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makam açıklamalarını dikkate alması rica edildi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiası dezenformasyon içermektedir.

Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir.

Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.