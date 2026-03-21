Gram altın neden çakıldı? Elinde altın olanlar dikkat! Yatırımcının kaybı yüzde 10,4

altın fiyatları

Altın fiyatları geçen haftayı çift haneli kayıpla tamamladı. ABD’nin Ortadoğu’ya ilave asker sevk edeceğine yönelik haber akışı, enerji fiyatlarının yükselebileceği ve enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum faizlerin yüksek kalacağı öngörüsünü destekledi.

Spot altın haftalık bazda yüzde 10,4 kayıpla 4 bin 500 doların altına geriledi.
 

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki düşüş iç piyasada da yansıma buldu. Gram altında da haftalık bazda yüzde 10,2 kayıp görüldü. Altının gram fiyatı 6 bin 406 liraya kadar indi.
 

dolar ve ABD Hazine tahvil

Reuters’ın üç ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ordusu Ortadoğu’ya binlerce deniz piyadesi ve denizci sevk ediyor. Söz konusu gelişme sonrası dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yükseliş görüldü.
 

Güçlü dolar

Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.
 

Hürmüz Boğazı

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede artan gerilim, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı uzun süreli bloke etme ihtimali ise enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine ve enflasyonun artmasına yol açabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

 

artan enflasyon beklentileri

Piyasalarda artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.
 

faiz oranları

Altın, enflasyona karşı bir güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.
 

Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası

FAİZ ARTIRMA BAŞLAYABİLİR

Küresel aracı kurumlar, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalinin yükseldiğini ve bu adımların en erken nisan ayında gelebileceğini değerlendiriyor.
 

ABD Merkez Bankası Fed

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası görünümünün savaş nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiğini ifade etti.

