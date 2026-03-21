Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı'nı Türkçe kutladı, gönülleri fethetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gördüğünü Halsey, bir dönem Türkiye'de "yenge" olarak anılıyordu. Alev Aydın ile oğulları olan Halsey son olarak Ramazan Bayramı'nı Türkçe kutladı.
Türk fotoğrafçı Alev Aydın ile bir oğlu Halsey, Türk hayranlarının gönlünü fethetmeyi başardı. Bir dönemler sosyal medyada “yenge” olarak kabul edilen Amerikalı şarkıcının bağı Türkiye’yle hala kuvvetli.
Amerikalı şarkıcı, bayram mesajını Türkçe olarak yazmayı tercih etti. Bu durum özellikle Türkiye’deki hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
29 Eylül 1994 doğumlu Halsey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü eyaletin ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı.