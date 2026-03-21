Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı'nı Türkçe kutladı, gönülleri fethetti

Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gördüğünü Halsey, bir dönem Türkiye'de "yenge" olarak anılıyordu. Alev Aydın ile oğulları olan Halsey son olarak Ramazan Bayramı'nı Türkçe kutladı.

HALSEY GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Türk fotoğrafçı Alev Aydın ile bir oğlu Halsey, Türk hayranlarının gönlünü fethetmeyi başardı. Bir dönemler sosyal medyada “yenge” olarak kabul edilen Amerikalı şarkıcının bağı Türkiye’yle hala kuvvetli.

Amerikalı şarkıcı, bayram mesajını Türkçe olarak yazmayı tercih etti. Bu durum özellikle Türkiye’deki hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

HALSEY KİMDİR?

29 Eylül 1994 doğumlu Halsey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü eyaletin ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı.