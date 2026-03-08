Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

KKTC'nin sesi TÜRKSAT ile dünyaya açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu yayıncısı BRT TV, TÜRKSAT ile gerçekleştirdiği ortaklıkla yayın ağını kıtalararası bir boyuta taşıdı.

KKTC'nin sesi TÜRKSAT ile dünyaya açıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
11:06
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
11:06

Türk Cumhuriyeti'nin kamu yayıncısı BRT TV, ile kurulan ortaklık sonucunda yayın ağını İngiltere'den Malezya'ya kadar genişletti. Şirket, TÜRKSAT ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT TV) arasında gerçekleştirilen teknik iş birliği sayesinde KKTC'nin yayın coğrafyasının devasa bir ölçeğe taşındığını açıkladı.

KKTC'nin sesi TÜRKSAT ile dünyaya açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu yayıncısı BRT TV, TÜRKSAT ile teknik iş birliği yaparak yayın ağını İngiltere'den Malezya'ya kadar genişleterek küresel bir medya platformuna dönüştü.
KKTC kamu yayıncısı BRT TV, TÜRKSAT ile teknik iş birliği gerçekleştirdi.
Yayın ağı, İngiltere'den Malezya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldı.
Türkistan hattı (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) ile Endonezya ve Malezya'yı kapsıyor.
Türksat 6A uydusu sayesinde sinyal kalitesi ve erişim gücü Güney Asya'ya (Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka) kadar ulaştı.
BRT TV, bu genişleme ile yerel bir yayıncıdan küresel bir medya platformuna dönüştü.
KKTC'nin kültürü, sanatı, tarihi ve toplumsal perspektifi dünyaya tanıtılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

TÜRKSAT'ın gelişmiş uydu filosu üzerinden sağlanan yeni yayın mimarisi sayesinde BRT TV'nin İngiltere'den başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Türkistan hattı üzerinden Endonezya ve Malezya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede izlenebilir hale geldiği aktarılan açıklamada, Türksat 6A uydusunun, BRT TV'nin sinyal kalitesini ve erişim gücünü Güney Asya'nın derinliklerine kadar taşımaya başladığı ifade edildi.

Bu imkan sayesinde yayınların Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi yüksek nüfus yoğunluğuna sahip havzalara güçlü ve kesintisiz biçimde ulaşır hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa-Asya ekseninde çoklu bölge erişimi sağlayan yapı, BRT TV'yi yerel bir yayıncıdan küresel bir medya platformuna dönüştürdü. TÜRKSAT uydu filosunun sunduğu geniş kapsama alanı sayesinde artık KKTC'nin kültürü, sanatı, tarihi ve toplumsal perspektifi doğrudan dünyaya tanıtılabiliyor."

