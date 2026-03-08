KKTC'nin sesi TÜRKSAT ile dünyaya açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kamu yayıncısı BRT TV, TÜRKSAT ile kurulan ortaklık sonucunda yayın ağını İngiltere'den Malezya'ya kadar genişletti. Şirket, TÜRKSAT ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT TV) arasında gerçekleştirilen teknik iş birliği sayesinde KKTC'nin yayın coğrafyasının devasa bir ölçeğe taşındığını açıkladı.

TÜRKSAT'ın gelişmiş uydu filosu üzerinden sağlanan yeni yayın mimarisi sayesinde BRT TV'nin İngiltere'den başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Türkistan hattı üzerinden Endonezya ve Malezya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede izlenebilir hale geldiği aktarılan açıklamada, Türksat 6A uydusunun, BRT TV'nin sinyal kalitesini ve erişim gücünü Güney Asya'nın derinliklerine kadar taşımaya başladığı ifade edildi.

Bu imkan sayesinde yayınların Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi yüksek nüfus yoğunluğuna sahip havzalara güçlü ve kesintisiz biçimde ulaşır hale geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa-Asya ekseninde çoklu bölge erişimi sağlayan yapı, BRT TV'yi yerel bir yayıncıdan küresel bir medya platformuna dönüştürdü. TÜRKSAT uydu filosunun sunduğu geniş kapsama alanı sayesinde artık KKTC'nin kültürü, sanatı, tarihi ve toplumsal perspektifi doğrudan dünyaya tanıtılabiliyor."