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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 18:23

Rum basınından çarpıcı Kıbrıs itirafı: "80 milyonluk Türkiye’ye hiçbir çözüm dayatılamaz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan Politis gazetesinde, Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücüne vurgu yapılan dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. Rum yazar Panayiotis K. Mavros, 80 milyonluk Türkiye'ye herhangi bir çözümün dayatılamayacağını belirterek Rum liderliğinin silahlanma politikasını sert bir dille eleştirdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Rum basınından çarpıcı Kıbrıs itirafı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 18:23

'nde (GKRY) basınında 'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı. Politis gazetesinde yayımlanan "Yarım Asırlık Gerileme" başlıklı köşe yazısında Panayiotis K. Mavros, Türkiye'nin askeri kapasitesini konu alan bir araştırmadan etkilendiğini belirterek, Rum yönetiminin silahlanma politikasını eleştirdi. Türkiye'nin askeri gücü karşısında Rum liderliğinin izlediği politikaları gerçekçi bulmadığını ifade eden Mavros, Kıbrıs'ın askerileştirilmesinin yeni bir Dağlık Karabağ senaryosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

"80 MİLYONLUK TÜRKİYE'YE HİÇBİR ÇÖZÜM DAYATILAMAZ"

Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne ve uluslararası ilişkilerine dikkat çeken Panayiotis K. Mavros, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin büyük pazarından pay almak istediğini belirten Rum yazar, bu ekonomik gerçekliğin Kıbrıs meselesinde göz ardı edilemeyeceğini savundu.

Rum basınından çarpıcı Kıbrıs itirafı: "80 milyonluk Türkiye’ye hiçbir çözüm dayatılamaz"

KKTC'NİN TANINMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünü de değerlendiren Mavros, bu gelişmenin KKTC'nin uluslararası tanınmasına yönelik sürecin habercisi olduğunu ileri sürdü. Rum yönetiminin Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin önemini yeterince değerlendiremediğini savunan Rum yazar, mevcut gelişmelerin Kıbrıs meselesindeki diplomatik dengeler açısından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

RUM YÖNETİMİNİN SİLAHLANMA POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs'ı askerileştirme yönündeki politikalarını eleştiren Panayiotis K. Mavros, Türkiye'nin askeri kapasitesi karşısında bu yaklaşımın ciddi riskler taşıdığını öne sürdü. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de değinen Mavros, Türk sondaj gemilerinin Rum yönetiminin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak nitelendirdiği alanlarda faaliyet gösterebildiğini, Rum tarafının ise buna karşı etkili bir politika geliştiremediğini savundu. Mavros, ve Mağusa konularındaki gelişmeleri de değerlendirerek Rum liderliğinin geçmişteki çözüm fırsatlarını değerlendiremediğini ileri sürdü. Rum tarafının 2004 yılında Annan Planı'nı reddetmesine değinen Mavros, mevcut siyasi yaklaşımın devam etmesinin iki devletli çözümün kalıcılaşmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

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ETİKETLER
#Türkiye
#kktc
#güney kıbrıs rum yönetimi
#maraş
#Panayiotis K. Mavros
#Dünya
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