MHP Lideri Devlet Bahçeli'den KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı paylaşımda, 15 Kasım 1983'ün Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini ve egemenlik hakkını dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKININ EN KIYMETLİ KAZANIMI”

KKTC'nin kuruluşunu büyük gurur ve heyecanla kutladığını ifade eden Bahçeli, Cumhuriyet'in Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi bir nişanesi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, KKTC'yi Kıbrıs Türk halkının en kıymetli kazanımı ve milli egemenliğinin teminatı olarak nitelendirdi. Devletin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasının milli davanın vazgeçilmez hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

DENKTAŞ VE KÜÇÜK'Ü ANDI

Mesajında Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli rol oynayan isimleri de anan Bahçeli, Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Bahçeli, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri ve bu dava uğruna mücadele edenleri de unutmadı.

Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir çözümün temelinde iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığının bulunduğunu savunan Bahçeli, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli, paylaşımını KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.