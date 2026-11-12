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Dünya
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:53

Kıbrıs'taki İngiliz birliğinde tecavüz skandalı

Kıbrıs'ta konuşlu İngiliz ordusuna bağlı İskoçya Kraliyet Alayı tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. Birlikte görev yapan bir kadına yönelik tecavüz ettiği suçlaması ile bir İngiliz asker tutuklandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Kıbrıs'taki İngiliz birliğinde tecavüz skandalı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:53

'ta konuşlu İngiliz ordusuna bağlı İskoçya Kraliyet Alayı iğrenç bir olayla gündeme geldi. Bir İngiliz asker, aynı birlikte görev yapan bir kadın askere tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 

YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI

Rum basınında yer alan haberde, İskoçya Kraliyet Alayı'nın 4. Taburu'nda görev yapan 35 yaşındaki Nicholas Horne hakkında tecavüz suçlamasıyla askerî yargı süreci başlatıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Ağır Suçlar Komutanlığı (DSCC), Kıbrıs'taki İngiliz askeri birliklerinde görevli bir kadının tecavüze uğradığına ilişkin şikayetin 17 Ekim 2026 tarihinde kendilerine ulaştığını bildirdi. 

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Horne'un 19 Ekim'de gözaltına alındığı, 23 Ekim'de ise hakkında resmi olarak tek bir tecavüz suçlaması yöneltildiği belirtildi. Duruşma tarihi henüz bilinmezken, şüpheli asker Horne askeri mahkemede yargılanacak.

SUÇLAMA ORDU TARAFINDAN DOĞRULANDI

İngiliz ordu sözcüsü, yaptığı açıklamada, Horne hakkında yürütülen soruşturma ve suçlamayı doğrulandı. Sözcü, "Onbaşı Yardımcısı Nicholas Horne hakkında, Savunma Ağır Suçlar Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, 23 Ekim 2026 tarihinde 2006 tarihli Cinsel Suçlar Yasası'nın 1. maddesi kapsamında bir tecavüz suçlaması yöneltildiğini doğrulayabiliriz" dedi. Sözcü, "Orduda suç teşkil eden davranışlara yer yoktur" açıklamasında bulunarak, cinsel suçtan mahkum edilen askerlerin ordudan ihraç edileceğini bildirdi.

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#kıbrıs
#İngiliz Ordusu
#İskoçya Kraliyet Alayı
#Nicholas Horne
#Savunma Ağır Suçlar Komutanlığı
#Dünya
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