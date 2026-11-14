Ticaret Bakanlığı internet siteleri ve sosyal medyada fal, medyumluk ve büyü hizmetlerine ilişkin reklamlara denetim başlattı. Reklam Kurulu vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar ederek ticari kazanç sağlamayı amaçlayan yanıltıcı tanıtımların durdurulmasına karar verdi.

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HABERİN ÖZETİ Vatandaşların korkularını ve inançlarını paraya çevirdiler! Bakanlık falcı ve medyumlara 'dur' dedi Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medyada yer alan fal, medyumluk ve büyü hizmetlerine ilişkin yanıltıcı ve aldatıcı reklamlara durdurma kararı aldı. Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğunu tespit etti. Vatandaşların korkularını, manevi duygularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Bu tanıtımlar, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulundu. Reklam Kurulu, ilgili kanun maddeleri uyarınca bu tür reklamların durdurulmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, ticari kazanç amacıyla bu tür istismarcı tanıtımlara izin verilmediğini belirtti.

FAL, MEDYUMLUK VE BÜYÜ REKLAMLARINA DURDURMA

Reklam Kurulunun 2026/1564 sayılı dosya kapsamında gerçekleştirdiği incelemede söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu tespit edildi. Vatandaşların korkularını manevi duygularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların ilgili mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya paylaşımında gelişmeyi şu şekilde duyurdu:

"Fal, medyum ve büyü tanıtımlarına ticaret bakanlığı Reklam Kurulu'ndan durdurma kararı

İnternet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden fal, medyumluk ve büyü hizmetlerinin tanıtımını yaparak vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamlar mercek altına alındı.

Reklam Kurulu, 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yaptığı incelemede; internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyum, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verdi.

Söz konusu tanıtımların;

- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-g, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/5, 27/3 ve 32/1’inci maddelerine,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesine aykırı olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, 6502 sayılı Kanun’un 63’üncü ve 77/12’nci maddeleri uyarınca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi. Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz.

Ticaret Bakanlığı

Basın ve Halk İlişkiler Müşavirliği "

https://x.com/bekir_kaplan/status/2121655692733866314?a=ZyaMn0NN5F2EQtisWgk&s=20