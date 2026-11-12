Ticaret Bakanlığı tarafından, Kabe örtüsü kokusu, Mescid-i Aksa kokusu gibi isimlerle yapılan reklamlara durdurma kararı verildiği açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ Kabe örtüsü ve Mescid-i Aksa kokusu reklamları Ticaret Bakanlığı tarafından durduruldu Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında Kabe örtüsü ve Mescid-i Aksa kokusu gibi manevi değer atfedilen isimlerle yapılan ürün reklamlarına durdurma kararı verdi. E-ticaret platformlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud gibi unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Reklam Kurulu'nun incelemelerinde bu tür tanıtımların toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirildi. İlgili reklamların mevzuata aykırı bulunması nedeniyle 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca durdurma kararı alındı. Bakanlık açıklamasında 'Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez' ifadesine yer verildi.

"MANEVİ DEĞER ATFEDİLEN UNSURLAR TİCARİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "E-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerin tanıtımlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa, Uhud ve benzeri toplumumuzun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi." denildi.

Açıklamada Reklam Kurulu'nun yaptığı incelemelerde, söz konusu ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiğinin değerlendirildiğine işaret edildi.

REKLAMLARINA DURDURMA KARARI VERİLDİ

Bakanlık, ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğunu tespit ederek 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca reklamları durdurma kararı verdi.

Bakanlık açıklamasında "Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez" ifadelerine yer verildi.