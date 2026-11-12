Kabe örtüsü ve Mescid-i Aksa kokusu reklamları Ticaret Bakanlığı tarafından durduruldu

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İstanbul
Ticaret Bakanlığı tarafından, Kabe örtüsü kokusu, Mescid-i Aksa kokusu gibi isimlerle yapılan reklamlara durdurma kararı verildiği açıklandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "E-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerin tanıtımlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa, Uhud ve benzeri toplumumuzun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi." denildi.
Açıklamada Reklam Kurulu'nun yaptığı incelemelerde, söz konusu ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiğinin değerlendirildiğine işaret edildi.
Bakanlık, ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğunu tespit ederek 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca reklamları durdurma kararı verdi.
Bakanlık açıklamasında "Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez" ifadelerine yer verildi.