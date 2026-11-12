PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları, önceki gün TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.
Son günlerde PTT'nin özelleştirileceğine dair iddialar gündem olurken, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Komisyonda açıklama yapan Dindar, PTT'nin özel şirket mantığıyla yönetildiğini belirtip "PTT yalnızca kâr zarar hesabıyla değil kamusal hizmet sorumluluğuyla yönetilmelidir. Bugün ise emekçiler kurum dışına çıkarılıyor, asli işler taşeron şirketlere devrediliyor kimse kusura bakmasın bunun adı personel reformu değil fiili özelleştirmedir." ifadelerini kullandı.
Kurumla ilgili özelleştirme iddialarına PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten cevap verdi. Meclis KİT Komisyonunda, milletvekillerine konuya ilişkin bilgi veren Gülten şu ifadeleri kullandı:
“PTT’nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Posta idareleri stratejik kurumlar olarak görüldüğü için, biz gelişmiş ülkelerde olan sistemde olduğu gibi kendi paramızı kazanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bu özelleşmeyle alakalı bir sürecin göstergesi değil.
İştirak şirketlerimizden bazıları satılırsa bize kâr sağlayacağını düşündüğümüz şirketlerimiz var. Satışla ilgili konularımız, gündemlerimiz var."