Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları, önceki gün TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

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HABERİN ÖZETİ PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi TBMM KİT Komisyonunda PTT AŞ'nin hesapları görüşülürken kurumun özelleştirileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, PTT'de asli işlerin taşeron şirketlere devredildiğini ve fiili bir özelleştirme yaşandığını iddia etti. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT'nin özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Gülten, posta idarelerinin stratejik kurumlar olarak görüldüğünü ve PTT'nin kendi parasını kazanarak hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, kâr sağlayacağını düşündükleri bazı iştirak şirketlerinin satışıyla ilgili gündemleri olduğunu ifade etti.

Son günlerde PTT'nin özelleştirileceğine dair iddialar gündem olurken, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Komisyonda açıklama yapan Dindar, PTT'nin özel şirket mantığıyla yönetildiğini belirtip "PTT yalnızca kâr zarar hesabıyla değil kamusal hizmet sorumluluğuyla yönetilmelidir. Bugün ise emekçiler kurum dışına çıkarılıyor, asli işler taşeron şirketlere devrediliyor kimse kusura bakmasın bunun adı personel reformu değil fiili özelleştirmedir." ifadelerini kullandı.

PTT GENEL MÜDÜRÜNDEN ÖZELLEŞTİRME İDDİASINA CEVAP

Kurumla ilgili özelleştirme iddialarına PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten cevap verdi. Meclis KİT Komisyonunda, milletvekillerine konuya ilişkin bilgi veren Gülten şu ifadeleri kullandı:

“PTT’nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Posta idareleri stratejik kurumlar olarak görüldüğü için, biz gelişmiş ülkelerde olan sistemde olduğu gibi kendi paramızı kazanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bu özelleşmeyle alakalı bir sürecin göstergesi değil.

"İŞTİRAK ŞİRKETLERİNDEN BAZILARI SATILABİLİR"

İştirak şirketlerimizden bazıları satılırsa bize kâr sağlayacağını düşündüğümüz şirketlerimiz var. Satışla ilgili konularımız, gündemlerimiz var."