Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 07:37

PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi

PTT'nin özelleştirileceği yönündeki iddialara kurumdan resmi açıklama geldi. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT'nin özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Kurumun kendi parasını kazanarak ayakta kalmaya çalıştığını belirten Gülten, "Satışla ilgili konular var. İştirak şirketlerimizden bazıları satılırsa bize kâr sağlayabilir" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 07:37

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT AŞ) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları, önceki gün TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

HABERİN ÖZETİ

PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
TBMM KİT Komisyonunda PTT AŞ'nin hesapları görüşülürken kurumun özelleştirileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, PTT'de asli işlerin taşeron şirketlere devredildiğini ve fiili bir özelleştirme yaşandığını iddia etti.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT'nin özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.
Gülten, posta idarelerinin stratejik kurumlar olarak görüldüğünü ve PTT'nin kendi parasını kazanarak hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.
PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, kâr sağlayacağını düşündükleri bazı iştirak şirketlerinin satışıyla ilgili gündemleri olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Son günlerde PTT'nin özelleştirileceğine dair iddialar gündem olurken, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Komisyonda açıklama yapan Dindar, PTT'nin özel şirket mantığıyla yönetildiğini belirtip "PTT yalnızca kâr zarar hesabıyla değil kamusal hizmet sorumluluğuyla yönetilmelidir. Bugün ise emekçiler kurum dışına çıkarılıyor, asli işler taşeron şirketlere devrediliyor kimse kusura bakmasın bunun adı personel reformu değil fiili özelleştirmedir." ifadelerini kullandı.

PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi

PTT GENEL MÜDÜRÜNDEN ÖZELLEŞTİRME İDDİASINA CEVAP

Kurumla ilgili özelleştirme iddialarına PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten cevap verdi. Meclis KİT Komisyonunda, milletvekillerine konuya ilişkin bilgi veren Gülten şu ifadeleri kullandı:

PTT özelleştirilecek mi? İddialara ilişkin resmi açıklama geldi

PTT’nin özelleştirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Posta idareleri stratejik kurumlar olarak görüldüğü için, biz gelişmiş ülkelerde olan sistemde olduğu gibi kendi paramızı kazanarak hayatta kalmaya çalışıyoruz ama bu özelleşmeyle alakalı bir sürecin göstergesi değil.

"İŞTİRAK ŞİRKETLERİNDEN BAZILARI SATILABİLİR"

İştirak şirketlerimizden bazıları satılırsa bize kâr sağlayacağını düşündüğümüz şirketlerimiz var. Satışla ilgili konularımız, gündemlerimiz var."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Köprü ve otoyollar için özelleştirme kararı! 'Satılıyor' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
ETİKETLER
#özelleştirme
#Mahmut Dindar
#Ptt Aş
#Tbmm Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
#Hakan Gülten
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.