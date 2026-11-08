Bakanlık denetiminde ortaya çıktı: Tehlike tespit edilen okul kıyafetine satış yasağı geldi

Ticaret Bakanlığı, boğulma, yanık ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen bir okul kıyafeti için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulandığını duyurdu.

OKUL FORMASINDA BOĞULMA, YANIK VE YARALANMA RİSKİ

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde çocuklara yönelik bir okul kıyafetinin güvenli olmadığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ürün üzerinde yürütülen incelemelerde boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler belirlendi. Bunun üzerine söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz." şeklindeki ifadeleriyle denetimlerin süreceğini vurguladı.

https://x.com/bekir_kaplan/status/2119501079544987897?a=71tQnDnkCb7IzIYboN0&s=20

