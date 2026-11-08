TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:22

Bakanlık denetiminde ortaya çıktı: Tehlike tespit edilen okul kıyafetine satış yasağı geldi

Öğrencilerin giydiği bir okul kıyafeti Ticaret Bakanlığının denetimine takıldı. Çocuklar için boğulma, yanık ve yaralanma gibi riskleri tespit edilen okul forması için toplatma kararı çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakanlık denetiminde ortaya çıktı: Tehlike tespit edilen okul kıyafetine satış yasağı geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 22:22

Ticaret Bakanlığı, boğulma, yanık ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen bir okul kıyafeti için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulandığını duyurdu.

OKUL FORMASINDA BOĞULMA, YANIK VE YARALANMA RİSKİ

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetimlerde çocuklara yönelik bir okul kıyafetinin güvenli olmadığı tespit edildi.

Bakanlık denetiminde ortaya çıktı: Tehlike tespit edilen okul kıyafetine satış yasağı geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ürün üzerinde yürütülen incelemelerde boğulma, yanık ve yaralanma gibi ciddi riskler belirlendi. Bunun üzerine söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı.

Bakanlık denetiminde ortaya çıktı: Tehlike tespit edilen okul kıyafetine satış yasağı geldi

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına izin vermiyoruz." şeklindeki ifadeleriyle denetimlerin süreceğini vurguladı.

https://x.com/bekir_kaplan/status/2119501079544987897?a=71tQnDnkCb7IzIYboN0&s=20
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MEB'den ortaokul ve liseler için yeni uygulama: Üç alanda beceri ölçülecek
Bakan Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması: Hakkaniyetli artış olacak
Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bebek diş kayışı ürünü için acil toplatma kararı verdi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.