Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı bebek diş kayışı ürünü için acil toplatma kararı verdi

Ticaret Bakanlığı yapılan inceleme ve standart testlerinde, piyasada satılan renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün oyuncak güvenliği yönetmeliği ve ilgili teknik standartları karşılamadığı belirlendi. Ürünün kullanımı sırasında küçük parçalara ayrılarak çocuklarda boğulma ve solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceği saptandı.

BAKANLIK MÜŞAVİRİ BEKİR KAPLAN DUYURDU

Konuya ilişkin detayları Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kaplan, güvensizliği tespit edilen söz konusu renkli sulu diş kaşıyıcının piyasaya arzının kesin olarak yasaklandığını ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildiğini bildirdi.

"ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"

Kaplan, yapılan genel değerlendirmede, özellikle bebek ve çocuk grubuna yönelik ürünlerde sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiği vurguladı. Güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle izin verilmeyeceği hatırlatılırken, tüketicilerin korunması ve standart dışı imalatın önüne geçilmesi amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

https://x.com/bekir_kaplan/status/2117659672870003161