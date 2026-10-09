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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 08:34

30 gün kuralı getirilmişti! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Üreticinin parasını geciktirene dev ceza

Ticaret Bakanlığı, hızlı bozulan gıda ürünlerinde ödemeleri geciktiren firmalara ceza yağdırdı. Zincir market ve komisyonculara 292 milyon lira ceza kesildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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30 gün kuralı getirilmişti! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Üreticinin parasını geciktirene dev ceza
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 08:34

, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında hızlı bozulan gıda ürünlerinde ödemeleri geciktiren firmalara yönelik harekete geçti. Bu kapsamda hızlı bozulan ürünlerin parasını 30 gün içinde ödemeyen ve komisyonculara ceza yağdı. 

292 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI 

2024 yılında yapılan düzenleme kapsamında söz konusu ürünlerin ticaretinde alıcının 30 gün içinde üreticiye parasını ödemesi gerekiyor. Ödemelerde gecikmeler yaşandığına dair gelen ihbar ve şikâyetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı; ulusal zincir marketler ile çiğ süt, salça üreticisi firmalar ve hallerdeki komisyoncular hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda toplamda 57 işletmeye 292 milyon lira uygulandı.

30 gün kuralı getirilmişti! Ticaret Bakanlığı affetmedi: Üreticinin parasını geciktirene dev ceza

TOPLAM CEZA 1,1 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Milletvekillerinin soru önergelerini cevaplayan Ticaret Bakanı , gıda ve tarım ürünlerinde arz talep dengesinin bozulduğu ve fiyat hareketlerinin olağan piyasa şartlarından ayrıştığı dönemlerde ürün bazında tedbir alındığını bildirdi. Bolat, piyasa şartları ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye, gerekli görülen durumlarda hızlı ve etkin tedbirler alınmaya devam edileceğini söyledi. Bolat, tüketicinin korunması amacıyla fiyat denetimlerinin de sürdüğünü belirterek, bu yıl içinde 1.262 işletmeye yaklaşık 400 milyon lira, bugüne kadar ise toplam 4 bin 788 işletmeye yaklaşık 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bolat, “Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, ayrıca piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması ve temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilecektir” diye konuştu.

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#Ticaret Bakanlığı
#ömer bolat
#idari para cezası
#zincir market
#Komisyoncular
#Ekonomi
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