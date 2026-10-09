9 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar tırmanışta, euro düşüşte

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Döviz piyasasında 9 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar haftanın son işlem gününü yükselişle, euro ise düşüşle açtı. İşte 9 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,3346 TL
Satış (TL): 49,3469 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,3758 TL
Satış (TL): 55,4013 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış (TL): 65,3138 TL
Satış (TL): 65,3331 TL