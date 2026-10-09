9 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar tırmanışta, euro düşüşte

Döviz piyasasında 9 Ekim Cuma günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar haftanın son işlem gününü yükselişle, euro ise düşüşle açtı. İşte 9 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...