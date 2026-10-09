9 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın yükselişe geçti: Gram altının yeni fiyatı belli oldu

Doların güç kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesiyle altın haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Günlerdir ciddi değer kaybı yaşayan altın toparlanmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Ekim 2026 altın fiyatları...