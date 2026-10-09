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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 05:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den Yeni Parti'nin 2 bakanla ilgili fon iddiasına tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında fon soruşturması üzerinden Yeni Parti tarafından ortaya atılan iddialara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den tepki geldi. Demir, "Elinizde somut bir bilgi olmadan insanları siyasi tartışma malzemesi yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den Yeni Parti'nin 2 bakanla ilgili fon iddiasına tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 05:41
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 05:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ile hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den Yeni Parti'nin 2 bakanla ilgili fon iddiasına tepki

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, fon soruşturmasıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.
Demir, siyaset yapmanın insanların itibarını hedef almak olmadığını belirtti.
Bakanların isimlerinin fon soruşturması üzerinden mesnetsiz iddialarla tartışmanın içine çekilmeye çalışıldığını söyledi.
Siyasi rekabetin ve muhalefet etmenin bir ahlakı, adabı ve sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Eldeki somut bilgi, belge ve hukuki dayanak olmadan insanların isimlerinin, ailelerinin ve itibarlarının siyasi tartışmaların malzemesi haline getirilemeyeceğini ifade etti.
Yeni Parti'nin 'yeni siyaset' anlayışının yalan üretme ve iftira atma siyasetinden öteye gidemeyeceğini savundu.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

"SİYASET YAPMAK İNSANLARIN İTİBARINI HEDEF ALMAK DEĞİLDİR"

"Siyaset yapmak, her duyduğunu gerçek kabul edip insanların itibarını hedef almak değildir. Siyaset, her şeyden önce sözünün sorumluluğunu taşımaktır." değerlendirmesinde bulunan Demir, açıklamasında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın isimlerini fon soruşturması üzerinden mesnetsiz iddialarla tartışmanın içine çekmeye çalışanları açıkça kınıyorum." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den Yeni Parti'nin 2 bakanla ilgili fon iddiasına tepki

Siyasi rekabetin de bir ahlakı, muhalefet etmenin de bir adabı ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Elinizde somut bir bilgi, belge ve hukuki dayanak olmadan insanların isimlerini, ailelerini ve itibarlarını siyasi tartışmaların malzemesi haline getiremezsiniz. Bakanlarımız kendilerine yöneltilen isnatlara açık ve somut cevaplar vermiştir. Buna rağmen aynı iddiaları ısrarla gündemde tutmak, eleştiri değil, açıkça itibar zedeleme çabasıdır. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'den Yeni Parti'nin 2 bakanla ilgili fon iddiasına tepki

YENİ PARTİ'NİN SÖZDE 'YENİ SİYASETİ' İFTİRA SİYASETİNDEN ÖTEYE GİDEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ"

Yeni Parti'nin sözde ortaya koyduğu sözde 'yeni siyaset' anlayışı bugün, yalan üretme ve iftira atma siyasetinden öteye gidemeyeceğini bir kere daha göstermiştir. Halbuki, siyasette güven, sözün ağırlığıyla, itibar ise hakikate gösterilen saygıyla korunur. 

AK Parti olarak biz bu kirli siyasal zihniyetle ve yalandan beslenip, iftirayla büyüdüğünü sanan kirli siyaset diliyle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

 

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ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#ömer bolat
#ticaret bakanı
#Mustafa Demir
#Gündem
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