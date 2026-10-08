AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında fon tasfiyesine yönelik kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon tasfiyesinde yol haritası: AK Parti'den 10 maddelik teklif hazırlığı AK Parti milletvekilleri, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine yönelik kanun teklifi çalışmalarını tamamladı. Teklifle, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmadan tasfiyesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor. Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin denkleştirilebilmesi amacıyla TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılacak. Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fondan olağan getirinin üzerinde kazanç elde etmiş kişiler bakımından isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonun kurucusu, yöneticisi portföy yönetim şirketinin, bunun yeterli olmadığı durumda ise zarar veya eksik tasfiye bakiyesinin oluşumunda sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilecek. Ceza soruşturması veya kovuşturması kapsamında elkonulan ya da müsadere edilen malvarlığı değerleri, yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılabilecek.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi, fon varlıklarının yatırımcıların ortak menfaati gözetilerek ekonomik değer kaybına yol açmaması, tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması amaçlanıyor.

Geçmiş tarihlerdeki nakit hareketlerinin bugünkü değerinin karşılaştırılabilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin denkleştirilebilmesi amacıyla da TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasına dayalı bir güncelleme yapılması ve çıkışların "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilmesi sağlanacak.

Yatırımcıların tasfiye tamamlanıncaya kadar hiçbir ödeme alamamasının önüne geçmek amacıyla net yatırım tutarı ve kesinleşmiş hak ve alacak tutarı aşılmamak üzere kişi başına azami avans niteliğinde 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Dağıtılabilir nakdin bu tutarların tamamını karşılamaması halinde mevcut nakdin hak sahipleri arasında oransal dağıtılması sağlanacak, eşit durumdaki yatırımcılar arasında nesnel ve öngörülebilir bir yöntem kurulacak.

Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanmak suretiyle ödeme yapılmasına ve/veya tüm hak sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulunca karar verilebilecek.

Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç elde etmiş kişiler bakımından isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.

İade tutarında objektif piyasa ölçütleri esas olacak

İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için fonun türü ve yatırım stratejisine uygun emsal fon getirileri ile ilgili payın dahil olduğu endeks veya Kurulca belirlenecek diğer objektif piyasa ölçütleri esas alınacak.

Tasfiye kapsamındaki fonların olağan dışı getirilerinin emsal hesabını bozmasını önlemek üzere bu fonların emsal hesaplamaya dahil edilmemesi sağlanacak. İsteğe bağlı olarak yapılacak iadeler, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek.

Muvazaalı veya karşılıksız kredi, borç, avans, teminat, devir, temlik, alım-satım, repo, ters repo ve benzeri işlemlerle ilişkili taraflara veya üçüncü kişilere aktarılan değerler ile bunların yerine geçen değerlerin fon mal varlığıyla bağlantısı korunacak.

Fonun kurucusu, yöneticisi portföy yönetim şirketinin, bunun yeterli olmadığı durumda ise zarar veya eksik tasfiye bakiyesinin oluşumunda sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna gidilecek.

Ceza soruşturması veya kovuşturması kapsamında elkonulan ya da müsadere edilen malvarlığı değerleri, yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılabilecek.

Doğrudan fona devredilemeyen malvarlığı bakımından ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum sıfatıyla satış veya tasfiye işlemlerini yürütmesi suretiyle ekonomik değerin nakde dönüştürülmesi ve hızla ilgili fonlara aktarılması amaçlanacak.

Teklifle, yatırımcıların haklarının mümkün olan en yüksek ölçüde ve süratle korunması, tasfiye ve geri kazanım işlemlerinin hukuki belirlilik, hesap verebilirlik ve kurumlar arası eş güdüm içinde yürütülmesi hedeflenecek.

TEKLİFTE HANGİ MADDELER GEÇİYOR?

Teklif ile yapılması planan düzenlemelerden öne çıkacaklar şöyle:

*Fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturmak, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenlemek üzere 10 maddelik geçici kanun teklifi hazırlandı

*Teklif ile, olağan tasfiyenin mümkün olmadığı haller ve küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek şekilde hak sahibi kavramı belirlenecek.

*Fonlara giriş çıkış yapılan tutarların MKK tarafından enflasyonla endekslenerek nasıl belirleneceği yasa ile düzenlenecek

*Teklifte, daha önce belirlenen 1 milyon TL tutarındaki ara ödemelerin nasıl yapılacağı da yer alacak

*En kısa sürede ilgili ara ödeme tutarının yatırımcıya ödenmesinin yanı sıra ön ödeme dışında kalan tutarın ödeme takvimine ilişkin düzenlemeler de yasada yer alacak

*Teklifin olağanüstü tasfiye ile ilgili bölümünde zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak

*İade ve diğer yöntemler ile tahsil edilen tutarların nakde çevrilmesinin yöntemi ve ilişkili kurumların görevlendirmeleri belirlenecek.

*Ödemelerde nakit yaratmak için kullanılabilecek varlıklar arasında gayrimenkul de yer alacak

*Kullanımına karar verilen ilgili varlıkların nasıl nakde çevrileceği ve elde edilen tutarların yatırımcı ödemelerinde nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler de düzenlemede yer alacak

*Teklifin kısa sürede, yarın ya da Pazartesi günü, TBMM'ye sunulması planlanıyor

*2027 bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasının başlaması öncesi -yani önümüzdeki hafta- geçici yasanın komisyon aşamasına geçmesi planlanıyor.