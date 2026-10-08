İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Başsavcılığı duyurdu: 3 gazeteci fon soruşturmasında şüpheli olarak ifadeye çağrıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma, gazetecilerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle başlatıldı. Başsavcılık, üç gazetecinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEKLER

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.