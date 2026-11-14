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Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 2015 yılında ailesinin yanında şehit eden terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 2015 yılında ailesinin yanında şehit eden terörist ve ona yardım eden 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

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Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 19:04

27 Temmuz 2015 tarihinde 'un Malazgirt ilçesinde Binbaşı Arslan Kulaksız'ı ailesinin yanında şehit eden PKK'lı teröristlerden biri yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 2015 yılında ailesinin yanında şehit eden terörist yakalandı

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27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK'lı teröristlerden biri ve ona yardım eden iki şahıs yakalandı.
Firari şahıs İ.Y., jandarma ve polisin ortak operasyonuyla Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Operasyon kapsamında firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.
Operasyon, Jandarma İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ile Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Muş-Bitlis İl Emniyet Müdürlükleri koordinesinde gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından 'Devletimiz unutmaz' başlığıyla açıklama yaptı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TERÖRİSTE YARDIM EDEN 2 ŞAHIS DA YAKALANDI

Gelişmeyle ilgili açıklama yapan , teröriste yardım ve yataklık yapan 2 şahsın da yakalandığını duyurdu. 

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 2015 yılında ailesinin yanında şehit eden terörist yakalandı

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahıs Jandarmamız ve Polisimizin ortak operasyonuyla yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlenen operasyon sonucunda;

27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 2015 yılında ailesinin yanında şehit eden terörist yakalandı

Firari şahıs İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.

Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ UNUTMAZ

11 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristlerden birinin yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamada bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Devletimiz unutmaz" başlığının altında şu cümleleri kullandı:

"Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur!

Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür.

Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı rahmet ve minnetle yâd ediyor; operasyonda emeği geçen kahraman Jandarmamıza ve Emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum.

Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir."

 

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