Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 2015 yılında ailesinin yanında şehit eden terörist yakalandı

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İstanbul
27 Temmuz 2015 tarihinde Muş'un Malazgirt ilçesinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı ailesinin yanında şehit eden PKK'lı teröristlerden biri yakalandı.
Gelişmeyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, teröriste yardım ve yataklık yapan 2 şahsın da yakalandığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ailesinin yanında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden biri ile yardım ve yataklık eden iki şahıs Jandarmamız ve Polisimizin ortak operasyonuyla yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleriyle müşterek olarak düzenlenen operasyon sonucunda;
27 Temmuz 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;
Firari şahıs İ.Y., Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Devam eden çalışmalarda, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şahıs da aynı ilçede yakalandı.
Kahraman Jandarmamızı, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Muş İl Jandarma Komutanlığımızı, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
11 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristlerden birinin yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamada bulundu.
Bakan Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında "Devletimiz unutmaz" başlığının altında şu cümleleri kullandı:
"Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur!
Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür.
Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı rahmet ve minnetle yâd ediyor; operasyonda emeği geçen kahraman Jandarmamıza ve Emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum.
Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir."