MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür. Tanıklık edilen bu gerçeklikler MHP'ye yeni bir tarihsel sorumluluk yüklemiştir. Bin yıllık kardeşliğimiz, millet ve devlet olarak en büyük güç ve kudret kaynağımızdır" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! Hedefleri 50 maddede sıraladı MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, toplumsal uzlaşma ve milli birlik vurgusuyla “Terörsüz Türkiye” hedefini MHP'nin tarihsel sorumluluğu olarak tanımladı. Türkiye'nin ağır bunalımların yaşandığı bir tarihsel dönemden geçtiği ve bu durumun Türkiye'yi çok yönlü okumaya ve gerçekçi anlamaya zorladığı ifade edildi. Değerler ve kimlik üzerinden yapılan tartışmaların milleti yorduğu ve devletin temel dayanaklarını işlevsiz kılmayı amaç edinenlerin siyasetine dönüştüğü belirtildi. MHP’nin yeni bir akıl, rasyonel strateji, milli vicdan, tarihsel akıl ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Milletin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde ayrıştırılma gayretlerinin geçersiz kılınması gerektiği dile getirildi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin, Türkiye’nin kırk yılı aşkın süredir karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün yol açtığı tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesi olduğu belirtildi. “Terörsüz Türkiye”nin, terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesi hedefine odaklandığı ve bunun siyasi çağrıdan örgütün fesih kararına uzanan bir süreç olarak ilerlediği ifade edildi.

Türkgün gazetesine konuşan Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü dünyanın gidişatı, ağır bunalımların yaşandığı bir tarihsel dönemin bütün emarelerini taşımakta, eskinin ölmeye başladığı ama yeni olanın da henüz doğamadığı bir yapısal dönüşümün bütün göstergelerini ihtiva etmektedir. Dünyamız güvenlikten siyasete, insan hakları ihlallerinden işgallere, çatışma alanlarından savaşlara, ekonomiden toplumsal meşruiyet şemalarına kadar her alanda krizlerin arttığı, sorun ve sıkıntıların derinleştiği; tehlike ve tuzaklarla dolu çok zor ve sancılı bir dönemden geçmektedir.

"TOPLUMSAL SORUNLAR ERTELENEMEZ HALDE"

Bu nokta-yı nazardan bakıldığında Türkiye; devlet ve millet olarak iç huzur ve barışını, milli birliğini ve kardeşliğini, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden bu gelişim ve değişimi çok yönlü okumak ve çok gerçekçi bir şekilde anlamak durumundadır. Çözümsüz kalan toplumsal sorunlar ertelenemez bir hal almış, değerler ve kimlik üzerinden yapılan tartışmalar milletimizi yormuş, bu tür tutumlar devletimizin temel dayanaklarını işlevsiz kılmayı amaç edinenlerin siyasetine dönüşmüştür.

"DÜNÜN ÇÖZÜMLERİ BUGÜNÜ TAŞIYAMIYOR"

Dünyanın bu fırtınalı ve tekinsiz döneminde her şeyden önce yeni bir akla, rasyonel bir stratejiye, milli vicdana, tarihsel akla ve siyasi sorumluluğa ihtiyaç söz konusudur. Dünün paradigmalarının bugünün arayışlarına cevap veremediği, dünün çözümlerinin bugünü taşıyamadığı ve aydınlık bir geleceği inşa edemediği açıkça görülmektedir. Bu şartlar altında varoluşsal koşullarımız, yeniden bir değerlendirmeyi ve inşayı gerekli ve hatta zorunlu kılmaktadır.

Sorun çözen değil kriz üreten politika dilinin, çatışmacı siyaset anlayışının, toplumsal gerginlikleri besleyen propaganda faaliyetlerinin, çözülme ve ayrışma beklentilerinin boşa çıkarılacağı bir adım için her türlü şart olgunlaşmıştır. Dünyanın içinden geçtiği bu kaotik dönemde Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe sağ salim taşımak, aziz milletimizin huzur, refah ve güven içinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmek, vatansever her ferdin ortak görev ve sorumluluğudur.

"TÜRKİYE'Yİ AYRIŞTIRMA GAYRETLERİNİ GEÇERSİZ KILMA VAKTİ GELDİ"

Türkiye’nin din, inanç, mezhep ve etnik köken temelinde cephelere ayrıştırılma gayretlerini, ilerici, gerici, seküler, mütedeyyin gibi kategorik tanımlamaları geçersiz kılma vakti gelmiştir. Değerler manzumelerimiz üzerinden cephe hatları oluşturmak, ortak değerlerimizi yarıştırmak ve çatıştırmak politika yapmanın bir aracı değildir. Bunlar bizim en büyük güç kaynaklarımız, bir bütün olarak kutsallarımızdır.

"GÜN DOĞDU, ŞAFAK SÖKTÜ"

Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür.

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR SORUN YOK"

Tanıklık edilen bu gerçeklikler Milliyetçi Hareket Partisi'ne yeni bir tarihsel sorumluluk yüklemiştir. İnancımız ve ilhamımızın hülasası olarak; bin yıllık kardeşliğimiz, millet ve devlet olarak en büyük güç ve kudret kaynağımızdır. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla, köklü değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşamayacağımız hiçbir sorun bulunmamaktadır.

Rehberimiz; ortak akıl ve sağduyudur, hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Kemikleşmiş ön yargıları terk etmek, vatan ve millet sevgisi etrafında kenetlenmek, milli mücadele ruhuyla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak politika üretmek ahlaki, siyasi ve insani olanın icra edilmesidir. Türkiye’yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemez, Türk ve Türkiye Yüzyılının inşasını hiçbir dogmatik yargının kurbanı kılamayız.

'Türk ve Türkiye Yüzyılının İnşası' mutlaka atılması gereken bir politik adım, kaçınılmaması zaruri olan bir tasavvur ve asla tehir edilemez bir zaruret olarak tebarüz etmiştir. İşte Terörsüz Türkiye bu düşüncelerin ete kemiğe bürünmüş halidir. “

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefini 50 maddede şöyle sıraladı: