İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı! Dibi gördü mü daha da düşecek mi?

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İstanbul
Finansal piyasalar uzmanı İslam Memiş, kendi resmi YouTube kanalında yayınladığı son değerlendirmesinde küresel piyasalardaki son durumu, ABD enflasyon verilerinin ardından Fed beklentilerini, Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon tahminlerini ve değerli metallerdeki son fiyatlamaları masaya yatırdı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi:
Küresel piyasaların odağında ABD'deki enflasyon verilerinin olduğunu belirten İslam Memiş, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarında yaşanan değişimi şu sözlerle değerlendirdi:
"ABD'de açıklanan enflasyon rakamları önemliydi, beklentinin üzerinde açıklanan bir enflasyon rakamı geldi. Dolayısıyla enflasyon rakamları yüksek gelince Amerika Merkez Bankası Fed'in aralık ayındaki faiz artırma ihtimali güçlendi. Piyasalar aralık ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor, o yüzden dolar endeksinin Amerikan tahvil faizlerinin yükseldiği bir haftayı yine geride bırakıyoruz."
Memiş ayrıca yıl boyunca kalıcı bir enflasyon riski bulunduğuna dikkat çekerek, "Petrol fiyatları yine 94 dolar seviyesinde, yani 100 dolar seviyesinin altına sarktı ama yine savaşın getirmiş olduğu maliyetlerle birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamlarının gerilemediğini, büyük bir risk doğduğunu, kalıcı bir enflasyon riski ile dünya ekonomilerinin karşı karşıya olduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatan Memiş, bu konudaki öngörülerini şöyle paylaştı:
"Yıllık bazda bu yıl sonuna kadar 1,5 puanlık, 2027 yılında 6 puanlık, 2028 yılında 3,5 puanlık yukarı yönlü bir revize geldi enflasyon tahminlerinde. Dolayısıyla o tek haneli enflasyon beklentisi de rafa kalkmış oldu. Tabii ve doğaldır, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize yapılması, koşullar çabucak değişebiliyor."
Borsa İstanbul'un 11.842 puan seviyesinden haftayı tamamladığını belirten Memiş, Borsa için şu değerlendirmeyi yaptı:
"Borsa İstanbul üzerindeki endeks 11.842 puan seviyesinden haftayı tamamladı. Burada herhangi bir yön tayin etmekten bahsedemiyoruz, malum geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa var karşımızda. Çoğu arkadaşımız şunu merak ediyor; borsa için en kötü geride kaldı mı? Bunu söylemek için çok erken. Peki bundan sonra hızlı bir toparlanma yaşanır mı? Bunu söylemek de çok erken. O yüzden geniş bant aralığına yıl sonuna kadar odaklanmakta fayda var."
Ons altın tarafındaki teknik seviyelere ve beklentilere dikkat çeken İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi:
"Ons altın 3.880 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Malum, 3.880 - 5.880 dolar aralığı ile alakalı yıllık beklentimiz vardı. Kritik destek seviyem benim bu yılla alakalı 3.880 dolar seviyesi. Üçüncü kez burası test ediliyor, 3.880 dolar seviyesi tam böyle kritik bir eşikte, tam tehlikeli bir süreçten geçiyor ons altın. Eğer 3.880 dolar seviyesinin altındaki baskı devam ederse 3750 dolar seviyesini telaffuz edebiliriz, ama düşüşlerin yine kalıcı olmayacağını öngörüyorum ve alım fırsatı verdiğini yıl sonuna kadar tekrar söylemeye devam edeceğim."
Gram altınla ilgili ise Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Gram altın tarafında 6.350 lira seviyesinden haftayı tamamladı gram altın TL fiyatı. Burada da 6.000 - 6.500 lira aralığındaki bant aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacağız. Nakide ihtiyacı olmayanlar bence beklemesin, ama orta ve uzun vadede özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar veya borcu olanların alım ihtiyacı olanların düşüşlerin kalıcı olmayacağını sık sık ifade ettiğimi belirtmek isterim."
Gümüş ve Bitcoin piyasalarındaki son duruma değinen Memiş, 2026 yılı için yatırım stratejisini şu sözlerle özetledi:
"Gümüşün ons fiyatı 49 dolar, gümüşün gram fiyatı 79,5 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Yine bu yıl boyunca söylediğim tek bir kural var benim nazarımda; bu yıl yani 2026 yılında gümüş altına kıyasla daha ucuz, gümüş altına kıyasla daha alınabilir bir seviyede. Uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün ne gibi özelliği vardı? Uzun vadeli yatırımcıların sabırla beklemesi gereken bir yatırım aracı. O yüzden 2026 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık tarihine kadar altın ve gümüş tarafında ben sürekli alım pozisyonumu korumaya devam edeceğim ve özellikle 2026 yılı benim nazarımda bir toplama yılı olduğu için fiyata değil miktara odaklanmaya yine devam edeceğim."
Kripto para piyasası hakkında ise, "Bu hafta Bitcoin tarafındaki sert düşüşler de çok dikkat çekiciydi, %3,5 civarında değer kaybetti, 68.900 dolar seviyesine kadar gerileyen bir Bitcoin var karşımızda" diyerek Demokratların piyasaya mesafeli duruşunun kısa vadeli korku ve endişe oluşturduğunu belirtti.