İslam Memiş'ten altın için pazartesi uyarısı! Dibi gördü mü daha da düşecek mi?

GÜMÜŞ VE KRİPTO PARALAR İÇİN NE DEDİ?

Gümüş ve Bitcoin piyasalarındaki son duruma değinen Memiş, 2026 yılı için yatırım stratejisini şu sözlerle özetledi:

"Gümüşün ons fiyatı 49 dolar, gümüşün gram fiyatı 79,5 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Yine bu yıl boyunca söylediğim tek bir kural var benim nazarımda; bu yıl yani 2026 yılında gümüş altına kıyasla daha ucuz, gümüş altına kıyasla daha alınabilir bir seviyede. Uzun vadeli yatırımcılar için gümüşün ne gibi özelliği vardı? Uzun vadeli yatırımcıların sabırla beklemesi gereken bir yatırım aracı. O yüzden 2026 yılının sonuna kadar yani 31 Aralık tarihine kadar altın ve gümüş tarafında ben sürekli alım pozisyonumu korumaya devam edeceğim ve özellikle 2026 yılı benim nazarımda bir toplama yılı olduğu için fiyata değil miktara odaklanmaya yine devam edeceğim."