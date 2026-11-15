Türkiye’de çalışan emekli sayısı hızla artarken, işverenlerin personel tercihlerinde de dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Deneyimli çalışanlara yönelen işletmeler, özellikle 45 yaş üzerindeki emeklileri tercih etmeye başladı.

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HABERİN ÖZETİ Çalışma hayatında dengeler değişti: İşverenler artık emeklileri tercih ediyor Türkiye'de çalışan emekli sayısı artarken, işverenler deneyimli oldukları için 45 yaş üstü emeklileri personel tercihlerinde daha fazla dikkate alıyor. Haziran 2026 itibarıyla 12 milyon 309 bin emekliden 2 milyon 233 bin 396'sı çalışmaya devam ediyor. 2022 sonunda 945 bin 652 olan çalışan emekli sayısı, dört yıldan kısa sürede %136 arttı. İşverenlerin %83,3'ü işletmelerinde 45-64 yaş aralığında çalışan bulunduğunu, %73'ü ise yeni işe alımlarda bu yaş grubunu tercih edebileceğini belirtiyor. Emekli çalışanlara teknik servis, bakım-onarım, ustalık, şoförlük, güvenlik, danışmanlık, muhasebe ve satış alanlarında talep artıyor. Bazı işverenler emekli maaşı alan çalışanlara daha düşük ücret teklif edip kayıt dışı istihdama yönelebiliyor.

Haziran 2026 itibarıyla Türkiye’de emekli maaşı alan 12 milyon 309 bin kişiden 2 milyon 233 bin 396’sı çalışmaya devam ediyor. 2022 sonunda 945 bin 652 olan çalışan emekli sayısı, dört yıldan kısa sürede yüzde 136 arttı.

İŞVERENLER DENEYİMLİ ÇALIŞAN ARIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; emeklilerin yeniden iş hayatına katılmasında ekonomik nedenlerin yanı sıra işverenlerin değişen tercihleri de etkili oluyor. İşletmeler, genç çalışanların sık iş değiştirmesi ve işe uyum süreçlerinin uzun olması nedeniyle deneyimli personele yöneliyor.

İŞKUR’un 5 bin 840 işletme yetkilisiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre işverenlerin yüzde 83,3’ü, işletmelerinde 45-64 yaş aralığında çalışan bulunduğunu belirtti. Bu grubu istihdam eden işverenlerin yüzde 73’ü ise yeni işe alımlarda da orta yaş üzerindeki kişileri tercih edebileceğini ifade etti.

EMEKLİLERE BU MESLEKLERDE TALEP ARTIYOR

Emekli çalışanlar özellikle teknik servis, bakım-onarım, ustalık, şoförlük, güvenlik, danışmanlık, muhasebe ve satış alanlarında tercih ediliyor. Eğitim sektöründe 45 yaş üzeri çalışanların bulunduğu işletmelerin oranı yüzde 87,5’e ulaşırken, inşaat sektöründe bu oran yüzde 73,9 olarak kaydedildi.

DÜŞÜK ÜCRET VE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA RİSKİ

Pamukkale Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma, bazı işverenlerin emekli maaşı alan çalışanlara daha düşük ücret teklif ettiğini ve kayıt dışı istihdama yönelebildiğini ortaya koydu.

Öte yandan emekli maaşını almaya devam ederek 4/a kapsamında çalışanlardan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. Bu kişilerin emekli aylıkları çalışmaları nedeniyle yeniden hesaplanarak artırılmıyor.

İnsan kaynakları uzmanları Arzu Devecioğlu ve Samet Bakırcı ise deneyimli çalışanların işe hızlı uyum sağlaması, kriz yönetimi ve iş disiplini gibi özelliklerinin işverenlerin tercihlerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI İKİ KATINI AŞTI