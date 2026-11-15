Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay sevenlerini endişelendiren bir haberle magazin gündeminde yerini almıştı. Bir dönem Almanya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun, yurt dışına taşındığı iddiaları da ortaya atılmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla da zaman zaman gündemde yerini alan İsmail Ege Şaşmaz, kızının tedavisi için yurt dışında bulunduğunu açıklamıştı. Ünlü oyuncu, kızı Azra'nın tedavisi için iki ay Almanya'da kaldıklarını belirterek yurt dışına taşındığı iddialarını yalanlamıştı. Diğer yandan İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı Azra'nın sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak edilmişti. Ünlü oyuncudan kızının sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklama geldi. İsmail Ege Şaşmaz'ın kızının hastalığının ne olduğu ve tedavisinin nerede görüldüğü araştırılmaya başlandı. Peki, İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı Azra'nın hastalığı ne? İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı nerede tedavi görüyor? İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı Azra'nın sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın kızının hastalığına dair bilinmeyenler...

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN KIZI AZRA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Manisa'da düzenledikleri kır düğünüyle dünyaevine giren ünlü çift, görkemli bir törene imza atmıştı. Şaşmaz ve Ünal'ın nikah şahitliklerini Aytaç Şaşmaz, Serdar Kötük, Erdem Oraylı, Mustafa Kurtuluş, Volkan İçyüz, Burhan Kılıç ve Kerem Büyük yapmıştı.

Pandemi koşulları nedeniyle davetli sayısını sınırlı tutan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çiftini mutlu günlerinde yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı. Uzun bir süredir mutlu birlikteliklerini devam ettiren ikili, 2 Ocak 2024 tarihinin ilk günlerinde kızları Azra'yı kucaklarına almıştı. Şimdilerde 2 yaşını neredeyse dolduran Azra'dan geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti.

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' 'Sen Çal Kapımı' ve 'Vefa Sultan' gibi birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızı Azra'nın tedavi gördüğünü duyurmuştu. Başarılı oyunculuk kariyeri ve performansının yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla da sık sık dikkatleri üzerine çeken Şaşmaz, yurt dışına taşındığı iddialarını da bu açıklamalarla reddetmişti.

Geçtiğimiz aylarda Almanya'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz'ın kızının tedavisi için yurt dışında olduğu öğrenilince "İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı Azra'nın hastalığı ne?" sorusunun cevabı da merak edildi. Kızı Azra'nın tedavisi nedeniyle bir süredir Almanya'da bulunduklarını belirten Şaşmaz, yurt dışına taşındıkları iddialarını reddederek şu ifadelere yer vermişti:

"Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Bundan sonra da ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor"

Kızı Azra'nın tedavisi için Almanya'da olduğu öğrenilen İsmail Ege Şaşmaz, çocuğunun rahatsızlığının ne olduğuna dair detay vermemişti. Kızının tedavisi için İstanbul-Almanya arası mekik dokuyacağı öğrenilen ünlü oyuncu, duyurduğu haberle sevenlerini endişelendirmişti.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN KIZI NEREDE TEDAVİ GÖRÜYOR?

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, iki yaşındaki kızı Azra’nın tedavisi için Almanya’ya gitmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı. Bu süreçte İstanbul-Almanya arası mekik dokuyacağı öğrenilen ünlü oyuncunun kızının nerede tedavi gördüğü de merak edilmişti.

"İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı nerede tedavi görüyor?" sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılırken, Şaşmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu kızının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hikaye aslında 1,5-2 yıla dayanıyor. Bizim için son çare Almanya'ydı. Almanya'ya gittik sonra gördük ki oradaki Türk doktor burada ki Türk doktorumuzu önerdi. Biz de şu anda o doktorumuzla devam ediyoruz. Çok şükür, çok az kaldı. İnşallah 5-6 haftaya bir şeyler netleşir. Ben de güzel haberler veririm."

Şimdilerde Türkiye'de tedavi gördüğü öğrenilen minik Azra'nın bu zorlu sürecinde önümüzdeki 5-6 haftanın oldukça önemli olduğu öğrenildi. İsmail Ege Şaşmaz, kızının hastalığının ne olduğunu tam anlamıyla açıklamasa da tedavi sürecine ilişkin sevenlerini bilgilendirdi.